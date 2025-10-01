onedio
Efsane İngiliz Futbolcunun Şirketi İflas Etti

Efsane İngiliz Futbolcunun Şirketi İflas Etti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
01.10.2025 - 11:02

Türkiye'den sıklıkla iflas haberlerine duymaya alışkınız. Ancak bu kez iflas haberimiz İngiltere'den. İngiliz efsane futbolcu John Barnes, şirketinin 1,5 milyon sterlin borca ​​girmesinin ardından iflas etti. Barnes, daha önce yaptığı açıklamada vergi dairesine her ay 10 bin sterlin ödediğini açıklamıştı.

Jamaika asıllı İngiliz futbolcu John Barnes, şirketinin iflas şokuyla karşılaştı.

Jamaika asıllı İngiliz futbolcu John Barnes, şirketinin iflas şokuyla karşılaştı.

61 yaşındaki eski futbolcunun iflas eden şirketinin büyük borçlar altına girdiği görüldü. The Sun’da yer alan habere göre şirketin 776 bin 878 sterlin tutarından ödenmemiş borcu olduğu belirtildi. Şirketin alacaklılara 461 bin 849 sterlin, 226 bin sterlin ve 56 bin 535 sterlin borcu olduğu dile getirildi. Şirket geçen ay yeni bir iflas tehdidiyle karşı karşıya kaldı.

John Barnes, ayda 10 bin sterlin vergi ödediğini açıklamıştı.

John Barnes, ayda 10 bin sterlin vergi ödediğini açıklamıştı.

Geçen aylarda açıklama yapan efsane futbolcu John Barnes, İngiltere Vergi Dairesi'ne (HMRC) ayda 10 bin sterlin vergi ödediğini dile getirmişti. Barnes, şirketiyle ilgili şunları söylemişti:

'Birkaç uykusuz gece dışında hayatıma büyük etkisi olmadı. Dünyadaki diğer insanların yaşadıklarını düşününce kendimi daha şanslı görüyorum. Çalışıp ödeme yapabildiğim sürece ve yaptığım işin büyük bir kısmı vergi dairesine borcumu ödemek için olsa da, şu anda ayda 10 bin sterlin ödüyorum, bu da ayda 20 bin sterlin kazanmadığım anlamına geliyor, bu da ileride vergi sorunları yaşayacağım anlamına geliyor.'

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
