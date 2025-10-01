Efsane İngiliz Futbolcunun Şirketi İflas Etti
Türkiye'den sıklıkla iflas haberlerine duymaya alışkınız. Ancak bu kez iflas haberimiz İngiltere'den. İngiliz efsane futbolcu John Barnes, şirketinin 1,5 milyon sterlin borca girmesinin ardından iflas etti. Barnes, daha önce yaptığı açıklamada vergi dairesine her ay 10 bin sterlin ödediğini açıklamıştı.
Jamaika asıllı İngiliz futbolcu John Barnes, şirketinin iflas şokuyla karşılaştı.
John Barnes, ayda 10 bin sterlin vergi ödediğini açıklamıştı.
