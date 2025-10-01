Efsane İngiliz Futbolcunun Şirketi İflas Etti

Geçen aylarda açıklama yapan efsane futbolcu John Barnes, İngiltere Vergi Dairesi'ne (HMRC) ayda 10 bin sterlin vergi ödediğini dile getirmişti. Barnes, şirketiyle ilgili şunları söylemişti:

'Birkaç uykusuz gece dışında hayatıma büyük etkisi olmadı. Dünyadaki diğer insanların yaşadıklarını düşününce kendimi daha şanslı görüyorum. Çalışıp ödeme yapabildiğim sürece ve yaptığım işin büyük bir kısmı vergi dairesine borcumu ödemek için olsa da, şu anda ayda 10 bin sterlin ödüyorum, bu da ayda 20 bin sterlin kazanmadığım anlamına geliyor, bu da ileride vergi sorunları yaşayacağım anlamına geliyor.'