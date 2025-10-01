Alıcı Açıklanmadı: TMSF’ye Devredilen İstanbul Bebek’teki Beyaz Köşk 4. İhalede Satıldı
FETÖ firarisi Akın İpek’in sahibi olduğu İstanbul Bebek’teki Beyaz Köşk, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TMSF’ye devredilmişti. İkinci derece tarihi eser niteliğindeki köşk, 4. ihale süreci sonrasında toplam KDV dahil 1 milyar 116 milyon liraya satıldı. Beyaz Köşk’ün yeni sahibi ise açıklanmadı.
İstanbul Bebek’in simge yapılarından olan Beyaz Köşk nihayet yeni sahibini buldu.
