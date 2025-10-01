Alıcı Açıklanmadı: TMSF’ye Devredilen İstanbul Bebek’teki Beyaz Köşk 4. İhalede Satıldı

Mülkiyeti FETÖ firarisi Akın İpek’in 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında TSMF’ye devredilen şirketi Koza Altın İşletmeleri A.Ş.’nin olan Beyaz Köşk, daha önce 3 kez satışa çıkarılmış ancak yeterli teklif gelmediği için satış gerçekleşmemişti.

Şirketten KAP’a yapılan açıklamada ise 4. ihale sonucunda en yüksek teklif KDV dahil 1 milyar 116 milyon lirayı buldu ve tarihi köşkün satışı da tamamlandı.

Yönetim kurulu onayının ardından tapu devrinin kısa sürede tamamlanacağı belirtilirken, alıcı hakkında bilgi paylaşılmadı.

Şirketten KAP’a yapılan açıklama şu şekilde;

'11 Eylül 2025 tarihinde duyurduğumuz üzere, şirketimize ait İstanbul İli, Beşiktaş İlçesi, Bebek Mahallesi, 1259 ada, 132-133 parselde bulunan gayrimenkulümüzün satış ihalesi, açık teklif ve açık arttırma usulü ile gerçekleştirilmiştir.

İhalede en yüksek teklif, KDV dahil 1.116.000.000 TL (Bir milyar yüz on altı milyon Türk Lirası) olarak alınmıştır. Yönetim Kurulu'muzun onayının ardından, tapu devri işlemleri en kısa sürede tamamlanacak olup, süreçle ilgili gelişmeler Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) paylaşılacaktır.'