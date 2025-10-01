KFC ve Pizza Hut’ın Sahibi Olan Şirkete Büyük Şok! 4.4 Milyar TL Borçla İflas Etti!

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre; İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi.

Bu süreçte KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devri söz konusu oldu. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.