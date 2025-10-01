KFC ve Pizza Hut’ın Sahibi Olan Şirkete Büyük Şok! 4.4 Milyar TL Borçla İflas Etti!
Türkiye genelindeki 500’ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden eli boş döndü. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Dünya çapındaki yemek markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Holding’e bağlı şirket, 4,4 milyar TL borçla iflas etti. KFC restoranlarının bir bölümü, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredileceği gündeme gelmişti. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.
