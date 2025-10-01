onedio
KFC ve Pizza Hut’ın Sahibi Olan Şirkete Büyük Şok! 4.4 Milyar TL Borçla İflas Etti!

Ali Can YAYCILI
01.10.2025 - 08:50

Türkiye genelindeki 500’ü aşkın KFC ve Pizza Hut restoranlarının sahibi olan İş Gıda AŞ, konkordato talebi ile gittiği mahkemeden eli boş döndü. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; Dünya çapındaki yemek markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Holding’e bağlı şirket, 4,4 milyar TL borçla iflas etti. KFC restoranlarının bir bölümü, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devredileceği gündeme gelmişti. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

Kaynak: https://halktv.com.tr/ekonomi/kfc-ve-...
KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Gıda AŞ iflas etti.

KFC ve Pizza Hut markalarının Türkiye’de temsilciliğini yapan İş Holding ve bağlı bulunan grup şirketleri, geçen yıl içine girdikleri mali darboğazı aşamadı. Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin özel haberine göre; İŞ Holding AŞ, İş Gıda Sanayi AŞ, İşhway Gıda Dağıtım AŞ ve Peyman Kuruyemiş Gıda AŞ ile bu şirketlerin sahibi İlkem Şahin adına konkordato talebinde bulunulmuştu. Mahkeme, İş Gıda AŞ ile İshway Gıda Dağıtım AŞ’nin iflasına karar verdi.

Bu süreçte KFC restoranlarının bir bölümünün, HD İskender ve Pidem markalarının sahibi HD Holding’e devri söz konusu oldu. Pizza Hut için ise herhangi bir şirket ile anlaşma söz konusu olmadı. Böylece Pizza Hut Türkiye pazarından çekilmiş oldu.

Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
