Yeni 'Doğum İzni' Düzenlemesi Geliyor: Anne ve Babaların Doğum İzni Değişiyor
Doğum oranlarındaki azalmalar hükümeti yeni formüller yaratmaya itiyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Hükûmet kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme içinde. Sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına yapılan çalışma kapsamında kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin; koruyucu aileye özel haklar yolda.
İşçi statüsünde olanlara ise 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor.
Uzun süredir tartışma konusu olan ‘kadınların doğum izni’ konusu bir kez daha gündemde.
Babaların da doğum izni süresi arttırılacak!
