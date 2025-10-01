onedio
Yeni 'Doğum İzni' Düzenlemesi Geliyor: Anne ve Babaların Doğum İzni Değişiyor

Yeni 'Doğum İzni' Düzenlemesi Geliyor: Anne ve Babaların Doğum İzni Değişiyor

01.10.2025 - 07:50

Doğum oranlarındaki azalmalar hükümeti yeni formüller yaratmaya itiyor. Türkiye Gazetesi’nde yer alan habere göre; Hükûmet kadınların doğum izni sürelerini artıracak düzenleme içinde. Sağlıklı bir nüfus yapısını korumak adına yapılan çalışma kapsamında kadın memura 24 hafta, babaya 15 gün izin; koruyucu aileye özel haklar yolda.

İşte detaylar…

Uzun süredir tartışma konusu olan ‘kadınların doğum izni’ konusu bir kez daha gündemde.

Bu tartışmalar ışığında azalan doğum oranlarının da etkileceğini düşünen hükümet yetkilileri yeni çalışmalar içine girdi. Hazırlanan taslakta, kadın memura; doğumdan önce 8, doğumdan sonra 16 hafta olmak üzere toplam 24 hafta süreyle analık izni verilmesi öngörülüyor.

Mevcut mevzuatta izin süreleri, doğumdan önce 8 hafta, doğumdan sonra 8 hafta olmak üzere toplam 16 hafta olarak uygulanıyor. Çoğul gebelik durumunda, doğum öncesi 8 haftalık analık izni süresine 2 hafta eklenmesine ilişkin hüküm de uygulanmaya devam edecek.

Babaların da doğum izni süresi arttırılacak!

Eşi doğum yapan babalara verilen izin de artırılıyor. Bu kapsamda hâlen memurlara eşinin doğum yapması hâlinde verilen 10 günlük izin 15 güne çıkarılıyor. Taslakta ayrıca, 3 yaşını doldurmamış bir veya daha fazla çocuğa koruyucu aile olan memura çocuğun koruyucu aile yanına teslim edildiği tarihten sonra isteği üzerine 15 gün izin verilmesi de düzenleniyor.

İşçi statüsünde olanlara ise 15 gün ücretsiz izin verilmesi öngörülüyor.

