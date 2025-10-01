ABD’de Hükümet Kapandı! Tüm Faaliyetler Durduruluyor, 750 Bin Çalışan Ücretsiz İzne Çıkarılıyor
ABD'de federal hükümet, yeni mali yıl başlamadan önce Kongre'nin geçici bütçe tasarısını onaylayamaması nedeniyle kapandı. Ülkede salı gece yarısı itibarıyla 2025 mali yılı sona ererken, federal hükümete finansman sağlayacak bütçe üzerinde anlaşmaya varılamadı.
Federal kamu kuruluşlarının faaliyetlerini sürdürmesini sağlayacak geçici bir bütçe tasarısının Kongre'den geçememesi, 2019'dan bu yana ilk kez hükümetin kapanmasına yol açtı.
Peki federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor? İşte tüm yaşananlar!
ABD'de yeni mali yılın başlamasına saatler kala Senato, hem Demokratların hem de Cumhuriyetçilerin sunduğu geçici bütçe tasarılarını onaylamadı.
Federal hükümetin kapanması ne anlama geliyor?
Hükümet en son Trump'ın ilk başkanlık döneminde kapanmıştı
