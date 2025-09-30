Ünlü Finans Kuruluşu JP Morgan'dan 2026 Asgari Ücreti Tahmini

Türkiye, Avrupa'da en yüksek asgari ücretli çalışana sahip ülkelerden biri. Haliyle her yıl çalışanlar yeni asgari ücreti merak ediyor. 2025 yılının başında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş ve beklentilere rağmen Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmamıştı. 2025'in sonlarına yaklaşırken '2026 asgari ücreti ne kadar olacak?' 'Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?' gibi sorular da doğal olarak sorulmaya başladı.

Geçtiğimiz yıl yapılan %30'luk zammı doğru tahmin eden uluslararası finans kuruluşu JP Morgan 2026 yılı için de bir tahminde bulundu. JP Morgan asgari ücret için %20'lik bir artış bekliyor. Bu da 2026 net asgari ücretinin yaklaşık 26.500 lira olacağı anlamına geliyor.