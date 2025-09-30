onedio
Ünlü Finans Kuruluşu JP Morgan'dan 2026 Asgari Ücreti Tahmini

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
30.09.2025 - 16:23

Türkiye, Avrupa'da en yüksek asgari ücretli çalışana sahip ülkelerden biri. Haliyle her yıl çalışanlar yeni asgari ücreti merak ediyor. 2025 yılının başında asgari ücret 22 bin 104 lira olarak belirlenmiş ve beklentilere rağmen Temmuz ayında herhangi bir ara zam yapılmamıştı. 2025'in sonlarına yaklaşırken '2026 asgari ücreti ne kadar olacak?' 'Asgari ücrete ne kadar zam gelecek?' gibi sorular da doğal olarak sorulmaya başladı. 

Geçtiğimiz yıl yapılan %30'luk zammı doğru tahmin eden uluslararası finans kuruluşu JP Morgan 2026 yılı için de bir tahminde bulundu. JP Morgan asgari ücret için %20'lik bir artış bekliyor. Bu da 2026 net asgari ücretinin yaklaşık 26.500 lira olacağı anlamına geliyor.

2025 asgari ücretini nokta atışı bilen JP Morgan 2026 için de bir tahminde bulundu.

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği asgari ücret için dünyaca ünlü kuruluş da tahminini paylaştı. Yayımlanan raporda '2026'da asgari ücrete yüzde 20'lik bir zam varsayıyoruz, bu dönem sonu için enflasyon beklentimiz ise yüzde 24,6.' ifadelerine yer verildi.

Tahmine göre asgari ücret artışı beklenen enflasyonun yaklaşık %4 altında kalacak.

Asgari ücret JP Morgan'ın tahminindeki gibi arttığı senaryoda yaklaşık 26.500 tl olacak. Kendi enflasyon beklentilerine göre olan artışta ise yaklaşık 27.000 olacak.

