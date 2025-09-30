2026 Yılının Zam Oranı: 2026 Yılı Başlarken MTV, Trafik Cezaları ve Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?
Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
2025’in sona ermesine artık 3 ay kaldı. 2026 ile birlikte hayatımıza girmesi beklenen yeni zamlar için kullanılacak olan yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağı merakla beklenirken Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşe yazısında yeni yılda gelecek zam oranlarını tek tek hesapladı.
Aktaş’ın hesaplamalarına göre; yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak. Bu durumda da birçok kaleme 2026 yılında yapılacak zam oranları belli olmuş oluyor.
İşte detaylar…
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026’ya sayılı günler kala yeni yıllar birlikte hayatımıza dahil olacak yeni zamlar da merakla bekleniyor!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2026’da olması beklenen bazı trafik cezaları:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Trafik cezalarının dahada arması gerek, hele alkollü araç kullanmanın 1,2,3 ü olmaz
Hayırlı işler, güzel düzenek YDO filan 🥱
Kanun 1983'te kabul edilmişti. Enflasyonu olan ülkelerde şart maalesef..
asgari ücretten haber yok zam da zam zam bu vatandaşın hali ne olacak