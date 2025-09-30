2026 Yılının Zam Oranı: 2026 Yılı Başlarken MTV, Trafik Cezaları ve Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?

Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, yeni yılda yapılacak zamlarda kullanılacak olan Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) hesabını yaptı. Ortaya çıkan oranla da birçok kalemde yapılacak zamlar belli oldu.

İşte Aktaş’ın yazısından bir bölüm:

“Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak.

Trafik cezaları:

Mevzuat, yeniden değerleme oranını temel almak kaydıyla bir dizi vergi artışında Cumhurbaşkanını daha düşük ya da yüksek oran belirleme konusunda yetkili kılıyor. Ancak cezalar konusunda böyle bir yetki yok. Dolayısıyla kamuoyunun çok geniş bir kesimini ilgilendiren trafik cezaları konusunda 2026’da yaşanacak artış hemen hemen belli. Artış en az yüzde 25, en fazla yüzde 25,50 dolayında olur; tabloda yer alan 2026’ya ilişkin tutarlar da artı-eksi yüzde 0,2 dolayında değişiklik gösterir. Örneğin yüzde 25,25 artışa göre 2.714 lira düzeyinde hesaplanan kırmızı ışık ihlalinin cezası en az 2.708, en fazla 2.719 lira olur, çok farklı bir tutar ortaya çıkmaz.

Emlak vergisi ve MTV:

Yeniden değerleme oranı yalnızca trafik cezalarının ya da harçların belirlenmesinde kullanılmıyor elbette. Vatandaşı en çok ilgilendiren iki vergi; emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin ne kadar artacağı da YDO’ya bağlı. YDO yüzde 25,25 olduğu takdirde, emlak vergisi, kanunu gereği ayrıca başka bir karar alınmaması halinde bu oranın yarısı düzeyinde, yani yüzde 12,62 artırılarak uygulanacak. Motoru taşıtlar vergisinde de YDO’dan farklı bir oran uygulanması beklenmiyor. Mevzuat Cumhurbaşkanına MTV’yi YDO’nun yüzde 20’sine, yani yüzde 5,05’e kadar indirme ya da yarı oranında artırarak yüzde 37,87 düzeyine çıkarma yetkisi veriyor. Ancak MTV iki yıldır (2024 ve 2025) YDO düzeyinde uygulanıyor. 2026 yılında da öyle olacağı tahmin ediliyor.”