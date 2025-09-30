onedio
2026 Yılının Zam Oranı: 2026 Yılı Başlarken MTV, Trafik Cezaları ve Emlak Vergisi Ne Kadar Olacak?

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 08:30

2025’in sona ermesine artık 3 ay kaldı. 2026 ile birlikte hayatımıza girmesi beklenen yeni zamlar için kullanılacak olan yeniden değerleme oranının (YDO) ne olacağı merakla beklenirken Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, bugünkü köşe yazısında yeni yılda gelecek zam oranlarını tek tek hesapladı. 

Aktaş’ın hesaplamalarına göre; yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak. Bu durumda da birçok kaleme 2026 yılında yapılacak zam oranları belli olmuş oluyor. 

İşte detaylar…

Kaynak: https://www.ekonomim.com/kose-yazisi/...
2026’ya sayılı günler kala yeni yıllar birlikte hayatımıza dahil olacak yeni zamlar da merakla bekleniyor!

Ekonomim Yazarı Alaattin Aktaş, yeni yılda yapılacak zamlarda kullanılacak olan Yeniden Değerleme Oranı’nın (YDO) hesabını yaptı. Ortaya çıkan oranla da birçok kalemde yapılacak zamlar belli oldu. 

İşte Aktaş’ın yazısından bir bölüm: 

“Benim tahminim Yİ-ÜFE’nin eylül ve ekimde yüzde 1,5’er artış göstereceği yönünde. Bu durumda da ekim sonundaki yıllık ortalama Yİ-ÜFE artışı, bir başka ifadeyle yeniden değerleme oranı yüzde 25,25 olacak.

Trafik cezaları: 

Mevzuat, yeniden değerleme oranını temel almak kaydıyla bir dizi vergi artışında Cumhurbaşkanını daha düşük ya da yüksek oran belirleme konusunda yetkili kılıyor. Ancak cezalar konusunda böyle bir yetki yok. Dolayısıyla kamuoyunun çok geniş bir kesimini ilgilendiren trafik cezaları konusunda 2026’da yaşanacak artış hemen hemen belli. Artış en az yüzde 25, en fazla yüzde 25,50 dolayında olur; tabloda yer alan 2026’ya ilişkin tutarlar da artı-eksi yüzde 0,2 dolayında değişiklik gösterir. Örneğin yüzde 25,25 artışa göre 2.714 lira düzeyinde hesaplanan kırmızı ışık ihlalinin cezası en az 2.708, en fazla 2.719 lira olur, çok farklı bir tutar ortaya çıkmaz.

Emlak vergisi ve MTV

Yeniden değerleme oranı yalnızca trafik cezalarının ya da harçların belirlenmesinde kullanılmıyor elbette. Vatandaşı en çok ilgilendiren iki vergi; emlak vergisi ve motorlu taşıtlar vergisinin ne kadar artacağı da YDO’ya bağlı. YDO yüzde 25,25 olduğu takdirde, emlak vergisi, kanunu gereği ayrıca başka bir karar alınmaması halinde bu oranın yarısı düzeyinde, yani yüzde 12,62 artırılarak uygulanacak. Motoru taşıtlar vergisinde de YDO’dan farklı bir oran uygulanması beklenmiyor. Mevzuat Cumhurbaşkanına MTV’yi YDO’nun yüzde 20’sine, yani yüzde 5,05’e kadar indirme ya da yarı oranında artırarak yüzde 37,87 düzeyine çıkarma yetkisi veriyor. Ancak MTV iki yıldır (2024 ve 2025) YDO düzeyinde uygulanıyor. 2026 yılında da öyle olacağı tahmin ediliyor.”

2026’da olması beklenen bazı trafik cezaları:

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
yavuz yiğitgülsün

Trafik cezalarının dahada arması gerek, hele alkollü araç kullanmanın 1,2,3 ü olmaz

m

Hayırlı işler, güzel düzenek YDO filan 🥱

Hermione Granger

Kanun 1983'te kabul edilmişti. Enflasyonu olan ülkelerde şart maalesef..

UĞUR KIZILTAŞ

asgari ücretten haber yok zam da zam zam bu vatandaşın hali ne olacak