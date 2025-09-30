onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Konsere Giden Bir Kadın, Önünde Yaşanan ‘Aldatma’ Görüntülerini TikTok’tan İfşa Etti

Konsere Giden Bir Kadın, Önünde Yaşanan ‘Aldatma’ Görüntülerini TikTok’tan İfşa Etti

Tiktok ifşa
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
30.09.2025 - 08:03

İçerik Devam Ediyor

Kanada’nın en büyük şehri Toronto’da konsere giden bir TikTok kullanıcısı, hemen önünde yaşanan bir olayı ifşa etti. Sevgilisine sarılan bir adam, sevgilisinin yanındaki genç kızın da omzuyla oynayınca görüntüyü çeken kişi “'Sanırım bu ikisinin küçük sırları var” mesajıyla paylaşım yaptı. 

Kaynak: TikTok / katehaddow96

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte TikTok'ta paylaşılan aldatma görüntülerinin ifşası:

Sosyal medyada yayılan bir 'aldatma' görüntüsü kısa sürece milyonlarca izlenme aldı.

Sosyal medyada yayılan bir 'aldatma' görüntüsü kısa sürece milyonlarca izlenme aldı.

Toronto'da konsere giden bir kadın, hemen önünde yaşananları sosyal medyada ifşa etti. Sevgilisine sarılan bir adam, sevgilisinin yanındaki genç kızın da omzuyla etkileşime geçince çekilen ifşa videosu sosyal medyada milyonlarca kez izlendi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
14
12
4
2
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın