Konsere Giden Bir Kadın, Önünde Yaşanan ‘Aldatma’ Görüntülerini TikTok’tan İfşa Etti

Kanada’nın en büyük şehri Toronto’da konsere giden bir TikTok kullanıcısı, hemen önünde yaşanan bir olayı ifşa etti. Sevgilisine sarılan bir adam, sevgilisinin yanındaki genç kızın da omzuyla oynayınca görüntüyü çeken kişi “'Sanırım bu ikisinin küçük sırları var” mesajıyla paylaşım yaptı.
Kaynak: TikTok / katehaddow96
İşte TikTok'ta paylaşılan aldatma görüntülerinin ifşası:
Sosyal medyada yayılan bir 'aldatma' görüntüsü kısa sürece milyonlarca izlenme aldı.
