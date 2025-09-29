Galatasaray-Liverpool Maçı İçin İstanbul’a Gelen Sky Sports Tesisin Yakınında Yaban Domuzunu Görüntüledi
Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak maça İngiliz basınının da yoğun ilgisi bulunuyor. Karşılaşmayı takip etmek için İstanbul’a gelen ve Kemerburgaz’da bulunan Metin Oktay Tesisleri’nden canlı yayına katılan Sky Sports muhabiri tesisin yakınlarında dolaşan yaban domuzunu görüntüledi.
Sky Sports muhabirinin çektiği görüntüler 👇
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
