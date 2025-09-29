Galatasaray-Liverpool Maçı İçin İstanbul’a Gelen Sky Sports Tesisin Yakınında Yaban Domuzunu Görüntüledi

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada sahasında Liverpool’u konuk edecek. Mücadeleye İngiliz basınının da yoğun olarak ilgisi bulunuyor. Karşılaşmanın detaylarını aktarmak için İstanbul’a gelen Sky Sporst muhabiri Vinny O’Connor, yayına bağladığı sırada tesislerin yakınına gelen bir yaban domuzunu görüntüledi ve “Bu gezide sıkıcı olan hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Sky Sports’ta programın sunucusu ise “Sky Sports News’te yeteri kadar yaban domuzu göremiyoruz. Bu yüzden teşekkürler” diyerek cevap verdi.