onedio
article/comments
article/share
Haberler
Spor
Futbol
Galatasaray
Galatasaray-Liverpool Maçı İçin İstanbul’a Gelen Sky Sports Tesisin Yakınında Yaban Domuzunu Görüntüledi

Galatasaray-Liverpool Maçı İçin İstanbul’a Gelen Sky Sports Tesisin Yakınında Yaban Domuzunu Görüntüledi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.09.2025 - 23:40

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray yarın akşam Liverpool ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray ile Liverpool arasında oynanacak maça İngiliz basınının da yoğun ilgisi bulunuyor. Karşılaşmayı takip etmek için İstanbul’a gelen ve Kemerburgaz’da bulunan Metin Oktay Tesisleri’nden canlı yayına katılan Sky Sports muhabiri tesisin yakınlarında dolaşan yaban domuzunu görüntüledi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sky Sports muhabirinin çektiği görüntüler 👇

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde Liverpool ile karşı karşıya gelecek.

Şampiyonlar Ligi’ndeki temsilcimiz Galatasaray, yarın saat 22.00’de başlayacak karşılaşmada sahasında Liverpool’u konuk edecek. Mücadeleye İngiliz basınının da yoğun olarak ilgisi bulunuyor. Karşılaşmanın detaylarını aktarmak için İstanbul’a gelen Sky Sporst muhabiri Vinny O’Connor, yayına bağladığı sırada tesislerin yakınına gelen bir yaban domuzunu görüntüledi ve “Bu gezide sıkıcı olan hiçbir şey yok” ifadelerini kullandı. Sky Sports’ta programın sunucusu ise “Sky Sports News’te yeteri kadar yaban domuzu göremiyoruz. Bu yüzden teşekkürler” diyerek cevap verdi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın