Hayatını Kaybeden Güllü’ye Veda: Doktor Ameliyata Güllü Dinleyerek Hazırlandı

Arabesk müziğin en sevilen temsilcilerinden olan ve “Kopamam Senden”, “Ödüm Kopuyor”, “Oyuncak Gibi” gibi eserleri milyonlarca kez dinlenen, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Evinde roman havası oynarken 6’ıncı kattan aşağıya düşen Güllü’nün ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Güllü’nün hayatını kaybettiği olayla ilgili de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.