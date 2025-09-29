onedio
Hayatını Kaybeden Güllü’ye Veda: Doktor Ameliyata Güllü Dinleyerek Hazırlandı

29.09.2025 - 19:30

Arabesk müziğin en sevilen isimlerinden Güllü, geçtiğimiz günlerde Yalova’daki evinin camından düşerek hayatını kaybetmişti. Ünlü şarkıcının ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğarken, İzmir’de bir doktorun ameliyat öncesi görüntüleri ise sosyal medyada gündem oldu. Ameliyata hazırlanırken son ses Güllü’den Ödüm Kopuyor şarkısını dinleyen doktor, ameliyatı da Güllü’ye hediye etti.

Arabesk müziğin en sevilen temsilcilerinden olan ve “Kopamam Senden”, “Ödüm Kopuyor”, “Oyuncak Gibi” gibi eserleri milyonlarca kez dinlenen, sahne adıyla Güllü olarak bilinen Gül Tut 51 yaşında hayatını kaybetmişti. Evinde roman havası oynarken 6’ıncı kattan aşağıya düşen Güllü’nün ani ölümü tüm sevenlerini yasa boğmuştu. Güllü’nün hayatını kaybettiği olayla ilgili de Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

