Güllü'nün Evdeki Görüntülerinin Tamamı Ortaya Çıktı

Güllü’nün Evdeki Görüntülerinin Tamamı Ortaya Çıktı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
29.09.2025 - 15:30

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne dair sır perdesi aralanıyor. Güllü’nün evinin içindeki güvenlik kamerasında bazı anların kesildiği ileri sürülmüştü. Görüntülerin tamamı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olması nedeniyle müziğin sesini kestiği belirtilirken evi temizleyen kişinin de ifadesi alındı. Yerlerin mayi sabunu olarak bilinen Arap sabunu ile temizlendiği bu nedenle kaygan olduğu dile getirildi.

Görüntülerin tamamını buradan izleyebilirisiniz:

Geçen günlerde hayatını kaybeden Güllü’nün son görüntüleri ortaya çıkmıştı. Ev içi güvenlik kamerası görüntülerinin bir kısmının silindiği ve kesildiği iddia edilmişti. Evdeki son görüntülerin tamamı ortaya çıktı. Görüntülerde müzik sesinin düşme sırasında kesilmesiyle ilgili birçok iddia ortaya atılmıştı. İntihar, cinayet iddiaları peşi sıra gelirken güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olduğu belirtildi. Bu özelliği nedeniyle televizyondan çalan müziğin sesinin kamera tarafından kesildiği ve insan seslerinin ön plana çıkarıldığı vurgulandı.

Evdeki zeminin kaygan olması nedeniyle temizlik yapan kişinin de ifadesine başvuruldu. Yerlerin ise mayi sabunla (Arap sabunu) temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem savcılıktaki ifadesinde annesinin Roman havası oynarken düştüğünü söylemişti. Tuyan Ülkem, “ 'Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü' demişti.

