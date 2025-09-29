Güllü’nün Evdeki Görüntülerinin Tamamı Ortaya Çıktı

Yalova’daki evinin terasının penceresinden düşerek yaşamını yitiren Güllü’nün ölümüne dair sır perdesi aralanıyor. Güllü’nün evinin içindeki güvenlik kamerasında bazı anların kesildiği ileri sürülmüştü. Görüntülerin tamamı ortaya çıktı. Güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olması nedeniyle müziğin sesini kestiği belirtilirken evi temizleyen kişinin de ifadesi alındı. Yerlerin mayi sabunu olarak bilinen Arap sabunu ile temizlendiği bu nedenle kaygan olduğu dile getirildi.
Görüntülerin tamamını buradan izleyebilirisiniz:
Güvenlik kamerasının insan sesine duyarlı olduğu bu nedenle müzik sesini kestiği belirtildi.
Yerleri silen temizlikçinin ifadesine başvuruldu.
