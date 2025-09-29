Güllü’nün Evdeki Görüntülerinin Tamamı Ortaya Çıktı

Evdeki zeminin kaygan olması nedeniyle temizlik yapan kişinin de ifadesine başvuruldu. Yerlerin ise mayi sabunla (Arap sabunu) temizlendiği kaydedildi. Ünlü sanatçının yerlerin kayganlığından dolayı ayağının kaydığı düşünülüyor.

Öte yandan Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem savcılıktaki ifadesinde annesinin Roman havası oynarken düştüğünü söylemişti. Tuyan Ülkem, “ 'Annem Gül, arkadaşım Sultan ve ben 26 Eylül günü evimizde olduğumuz sırada yemek yedik, film izledik. Aynı gece saat 01.20 sıralarında Sultan ile birlikte odamıza geçtik. Odamıza geçtikten kısa bir süre sonra annem odamıza geldi ve Roman havası oynamaya başladı. Oynadığı sırada ayağı kaydı ve açık olan camdan aşağı düştü' demişti.