Güllü’nün Sahne Aldığı Mekanın Sahibi Olan Ferdi Aydın Ölümüne Dair Şüphelerden Bahsetti: “Kazaya İnanmıyorum”
Geçtiğimiz günlerde acı ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü’nün ölüm sebebi şüphe yaratmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının dengesini kaybederek balkondan düştüğü açıklanmıştı. Ancak kendisinin belindeki rahatsızlığından dolayı zor yürüdüğü ve destek almadan rahat edemediğinin öne sürülmesiyle ölümüne dair şüpheler oluşmuştu.
Güllü’nün sahne aldığı mekanın sahibi olan Ferdi Aydın ise Güllü’den bahsederek kaza olduğuna inanmadığını ifade etti. Gelin detaylara geçelim…
Olay Yalova’daki evinde yaşanmıştı.
Ferdi Aydın, Bilal Aydın’la olan röportajıyla ölüm sebebine dair şüpheleri artırdı.
