Güllü’nün Sahne Aldığı Mekanın Sahibi Olan Ferdi Aydın Ölümüne Dair Şüphelerden Bahsetti: “Kazaya İnanmıyorum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
29.09.2025 - 09:42

Geçtiğimiz günlerde acı ölümüyle sevenlerini yasa boğan Güllü’nün ölüm sebebi şüphe yaratmaya devam ediyor. Ünlü sanatçının dengesini kaybederek balkondan düştüğü açıklanmıştı. Ancak kendisinin belindeki rahatsızlığından dolayı zor yürüdüğü ve destek almadan rahat edemediğinin öne sürülmesiyle ölümüne dair şüpheler oluşmuştu. 

Güllü’nün sahne aldığı mekanın sahibi olan Ferdi Aydın ise Güllü’den bahsederek kaza olduğuna inanmadığını ifade etti. Gelin detaylara geçelim…

Kaynak: Bilal Özcan

Olay Yalova’daki evinde yaşanmıştı.

Olay gecesi Güllü’nün alkollü olduğu söylenmişti. Yanında ise kızı ve arkadaşı vardı. İfadelere göre Güllü’nün roman havası oynadığı da dile getirilmişti. Ancak Ferdi Aydın, Güllü’nün belindeki rahatsızlığından dolayı zor hareket ettiğini ve roman havası oynamasının mümkün olmadığını açıkladı.

Ferdi Aydın, Bilal Aydın’la olan röportajıyla ölüm sebebine dair şüpheleri artırdı.

İşte Ferdi Aydın’ın açıklaması 👇

“Güllü Abla oynayamaz; belinde platin olduğu için birinin yardımı olmadan merdiven bile çıkamaz. Güllü ablanın asistanı olduğunu iddia eden Deniz Hanım, üç ay önce işten çıkarılmıştı; yani artık asistanı değildi. Onun düştüğüne asla inanmıyorum. Evde iki kişi vardı: kızı ve kızının yanındaki kadını. Bunların iyi araştırılması gerekiyor.

Güllü Abla sarhoş olduğunda içine kapanan, durgunlaşan bir kadındı. Normalde zor yürürdü; sarhoş olduğunda ise neredeyse hiç yürüyemezdi. ‘Ne oluyor lan’ deyip yukarıya doğru çıkmış. Acaba yukarıda biri mi vardı? Bu daha önceden planlanmış bir şey miydi? Bu kadın çocuk değil; camdan aşağı sarkmaz, kendisini düşebileceği bir pozisyona sokmaz. Orada görmemesi gereken bir şey görmüş olabilir.

Mal varlığı yüzünden de öldürülmüş olabilir. Evin içerisinde parke var; parkelerden kaymak çok zordur. Üstelik Güllü Hanım emekler derecede yavaş yürüyen, adımlarını dikkatli atan biriydi rahatsızlığından dolayı. Camdan düşecek kadar alkollü olmadığı belli, çünkü ben onun alkollü halini iyi bilirim. Bir sürü şarkı projesi vardı; intihar ihtimalini göz önünde bulundurmuyorum. İntihar edecek insan geleceğe yönelik planlar yapmaz.

Güllü’nün üç ay önce ayrıldığı asistanı Deniz, Güllü sarhoş olunca ona azarlar, sert çıkışlarda bulunur ve agresif hareketlerde bulunurdu. Gizli tanık olarak anlatmak istediğim, ama söyleyemediğim birçok şey daha var.

Yürümenin bile zor olduğu küçük bir odada Güllü Abla’nın ayağının kayıp camdan düşmesine asla inanmıyorum. Beni de kimse inandıramaz. Ben onu belki evlatları kadar sevemem, ama ölüm varsa ortada elimden ne gelirse yapacağım, herkese söz veriyorum.”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Video Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
