Zincirlerini Kırdı: 1 Hafta Önce Boşanan Oryantal Asena, 8 Yıl Sonra Sahneye Geri Döndü!
Bir dönemin favorisi ve en popüler oryantali Asena'yı ve bol kaoslu özel hayatını mutlaka hatırlarsınız.
Bir süre ortadan kaybolan Asena, 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile evlenmiş, sektörden elini ayağını iyice çekmişti.
Bir hafta önce boşanan Asena, dün gece sahneye döndü. Formundan da yeteneğinden de hiçbir şey kaybetmeyen Asena'ya iltifat yağdı.
