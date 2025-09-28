onedio
Zincirlerini Kırdı: 1 Hafta Önce Boşanan Oryantal Asena, 8 Yıl Sonra Sahneye Geri Döndü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 22:38

Uzun bir süredir gözlerden uzak, Almanya'da yaşayan oryantal Asena, bir hafta önce 2017 yılında evlendiği Hasan Dere ile boşanmıştı. 

1 hafta önce boşanan Asena, geçtiğimiz gece ilk iş sahneye döndü. 8 yılın ardından gelen ilk şovu sosyal medyada gündem oldu!

Bir dönemin favorisi ve en popüler oryantali Asena'yı ve bol kaoslu özel hayatını mutlaka hatırlarsınız.

Asena'nın yeni yeni parlamaya başladığı o dönemde, en çalkantılı ve tartışmalı aşklarından biri Asena ve İbrahim Tatlıses'in yaşadığıydı, bilmeyen yoktur. 

Her şey 2000'lerin başında başlamıştı. Asena, sahnelerin göz kamaştıran oryantal yıldız, o dönemin gözdesiydi. Dansıyla adeta büyülüyor, milyonları ekrana kilitliyordu. Kariyerinin tam da en yükselişte olduğu dönemde yolu İbrahim Tatlıses’le kesişti. Tanışmaları sahne arkası, kulis sohbetleri derken, kısa sürede gizli bir aşka dönüştü. Fakat o dönem İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikteydi. 

Büyük gel gitler yaşandı, birçok üçüncü kişi ilişkiye dahil oldu. En son da olaylar Asena'nın vurulmasıyla kopmuştu. O zaman da Asena'nın isyanı İbrahim Tatlıses'in ayarsız kıskançlıklarıydı.

Bir süre ortadan kaybolan Asena, 2017 yılında işletmeci Hasan Dere ile evlenmiş, sektörden elini ayağını iyice çekmişti.

Asena ile Hasan Dere'nin 8 yıllık evliliği tam 1 hafta önce sona erdi. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren eski oryantal Asena, evlendikten sonra Almanya'ya taşınmıştı. 

Birkaç gün önce gelen boşanma iddiası da sürpriz olmuştu haliyle. Hayatını Hasan Dere için değiştiren Asena'nın ayrılık kararı günlerce manşetlerde kaldı.

Boşanma iddialarını, 'Her zaman yan yana kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz' açıklamasıyla doğrulayan Asena, birkaç gün önce boşanmayla ilgili Ece Erken'e konuşmuştu. 

Ece Erken, sunucu koltuğunda oturduğu Gel Konuşalım programında Asena'nın işine dönmek ve hayallerinin peşinden gitmek istediğini ancak Hasan Dere ve ailesinin bu konuya sıcak bakmadığını açıklamıştı.

Bir hafta önce boşanan Asena, dün gece sahneye döndü. Formundan da yeteneğinden de hiçbir şey kaybetmeyen Asena'ya iltifat yağdı.

