Zincirlerini Kırdı: 1 Hafta Önce Boşanan Oryantal Asena, 8 Yıl Sonra Sahneye Geri Döndü!

Asena'nın yeni yeni parlamaya başladığı o dönemde, en çalkantılı ve tartışmalı aşklarından biri Asena ve İbrahim Tatlıses'in yaşadığıydı, bilmeyen yoktur.

Her şey 2000'lerin başında başlamıştı. Asena, sahnelerin göz kamaştıran oryantal yıldız, o dönemin gözdesiydi. Dansıyla adeta büyülüyor, milyonları ekrana kilitliyordu. Kariyerinin tam da en yükselişte olduğu dönemde yolu İbrahim Tatlıses’le kesişti. Tanışmaları sahne arkası, kulis sohbetleri derken, kısa sürede gizli bir aşka dönüştü. Fakat o dönem İbrahim Tatlıses, Derya Tuna ile birlikteydi.

Büyük gel gitler yaşandı, birçok üçüncü kişi ilişkiye dahil oldu. En son da olaylar Asena'nın vurulmasıyla kopmuştu. O zaman da Asena'nın isyanı İbrahim Tatlıses'in ayarsız kıskançlıklarıydı.