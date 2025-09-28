onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Bambaşka Birine Dönmüş: Sezen Aksu'nun Oğlu Mithat Can Özer'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Bambaşka Birine Dönmüş: Sezen Aksu'nun Oğlu Mithat Can Özer'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 21:28

En son Alina Boz'la yaşadığı 7 yıllık aşkla gündeme oturan, ayrılıktan sonra da sırra kadem basan Sezen Aksu'nun biricik oğlu Mithat Can Özer, uzun bir aranın ardından son halini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı. 

Mithat Can Özer'in saçı sakalı birbirine karışmış yeni hali görenleri dumura uğrattı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Sezen Aksu'nun biricik oğlu Mithat Can Özer'i mutlaka duymuş veya kendisine denk gelmişsinizdir.

Sezen Aksu'nun biricik oğlu Mithat Can Özer'i mutlaka duymuş veya kendisine denk gelmişsinizdir.

Tanımayanlara kısaca Mithat Can'ı bir tanıtalım; Hayatı boyunca 4 evlilik yapan Sezen Aksu, üçüncü evliliğini 1981 yılında Sinan Özer'le yapmıştı.

10 Temmuz 1981'de Beşiktaş Evlendirme Dairesi'nde Sinan Özer ile evlenen Sezen Aksu'nun o sıralarda Özer'den 4,5 aylık hamile olduğu konuşuluyordu, iddialar da doğru çıkmıştı. Sezen Aksu, 8 Kasım 1981'de ilk ve tek evladı Mithat Can Özer'i dünyaya getirdi. 

Oğluna olan düşkünlüğünü her fırsatta dile getiren Sezen Aksu, Mithat Can'ın tek gerçek aşkı olduğunu da defalarca kez vurgulamıştı. Hatta senelerce kulağımızın pasını silen 'İkinci Bahar' şarkısını da Mithat Can'a yazdığını daha yeni öğrenmiştik.

Bilmeyenler için şarkının hikayesinin tüm detaylarından bu içeriğimizde bahsetmiştik:

Mithat Can Özer, beste yapmaya ve şarkı sözü yazmaya tam gaz devam ederken hep arka planda kalmayı tercih eden isimlerden oldu.

Mithat Can Özer, beste yapmaya ve şarkı sözü yazmaya tam gaz devam ederken hep arka planda kalmayı tercih eden isimlerden oldu.

2022 yılının sonuna dek kendisini 7 sene aşk yaşadığı ünlü oyuncu Alina Boz'la konuşmuştuk. 

Alina Boz'la deli dolu bir aşk yaşayan Mithat Can Özer, Alina ile ayrılığının ardından sırra kadem basmış, ortalardan kaybolmuştu. 

Instagram hesabında da yalnızca çektiği siyah beyaz fotoğrafları paylaşmaya başladı. İkilinin evlenmesi beklenirken Alina Boz'un bir anda ayrılık kararı alıp, 1 sene dolmadan Umut Evirgen'le evlenmesi herkesi küçük bir şoka sokmuştu.

Geçtiğimiz saatlerde upuzun bir aranın ardından kendi fotoğrafını ilk kez paylaşan Mithat Can Özer, son haliyle gören herkesi dumura uğrattı.

Geçtiğimiz saatlerde upuzun bir aranın ardından kendi fotoğrafını ilk kez paylaşan Mithat Can Özer, son haliyle gören herkesi dumura uğrattı.

Saçlarını uzatan Mithat Can Özer'in beyaz bıyık ve sakalları şaşkınlığa uğrattı. Bebek suratlı, kendine has bir karizması olan Mithat Can Özer'in son hali sosyal medya kullanıcılarına 'Bu kim? Tanıyamadık' dedirtti.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın