Bambaşka Birine Dönmüş: Sezen Aksu'nun Oğlu Mithat Can Özer'in Son Hali Ağızları Açık Bıraktı!
En son Alina Boz'la yaşadığı 7 yıllık aşkla gündeme oturan, ayrılıktan sonra da sırra kadem basan Sezen Aksu'nun biricik oğlu Mithat Can Özer, uzun bir aranın ardından son halini gözler önüne seren bir fotoğraf paylaştı.
Mithat Can Özer'in saçı sakalı birbirine karışmış yeni hali görenleri dumura uğrattı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Sezen Aksu'nun biricik oğlu Mithat Can Özer'i mutlaka duymuş veya kendisine denk gelmişsinizdir.
Mithat Can Özer, beste yapmaya ve şarkı sözü yazmaya tam gaz devam ederken hep arka planda kalmayı tercih eden isimlerden oldu.
Geçtiğimiz saatlerde upuzun bir aranın ardından kendi fotoğrafını ilk kez paylaşan Mithat Can Özer, son haliyle gören herkesi dumura uğrattı.
