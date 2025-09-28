onedio
Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Cenazesinde Hazır Bulunan Cansever, Vefasızlıktan Dert Yandı!

Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Cenazesinde Hazır Bulunan Cansever, Vefasızlıktan Dert Yandı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 18:35

26 Eylül'de evinde camdan düşerek hayatını kaybeden arabeskin usta ismi Güllü, trajik bir şekilde hayatını kaybetmişti. Güllü'nün cenazesinde hazır bulunan şarkıcı Cansever, sanat dünyasının vefasızlığından dert yandığı bir açıklamada bulundu. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

İkonik arabesk sanatçısı Güllü, 26 Eylül'de gece yarısı yatak odasının camından düşerek ne yazık ki hayatını kaybetti.

İkonik arabesk sanatçısı Güllü, 26 Eylül'de gece yarısı yatak odasının camından düşerek ne yazık ki hayatını kaybetti.

Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesinde 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' açıklamasında bulunduğu öğrenilmişti. 

Güllü'nün ölümünden önceki birkaç dakikasının kameralara yansıdığı görüntüler ise tartışma yarattı. Birçok ünlü isim konunun derinine incelenmesini talep ederken, içeride bir erkek olduğu iddiası dolanmaya başladı.

Geçtiğimiz saatlerde şarkıcı Cansever'den de Güllü'yle ilgili bir yorum geldi.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
