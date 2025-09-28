Balkondan Düşerek Hayatını Kaybeden Güllü'nün Cenazesinde Hazır Bulunan Cansever, Vefasızlıktan Dert Yandı!

Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem'in ifadesinde 'Annem, Roman havası eşliğinde oynuyordu. Alkollü olduğu için bir anda dengesini kaybedip, evimizin açık olan camından aşağıya düşerek öldü.' açıklamasında bulunduğu öğrenilmişti.

Güllü'nün ölümünden önceki birkaç dakikasının kameralara yansıdığı görüntüler ise tartışma yarattı. Birçok ünlü isim konunun derinine incelenmesini talep ederken, içeride bir erkek olduğu iddiası dolanmaya başladı.