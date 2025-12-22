onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
Müzik
Efsane Müzisyenlerin Birbirine Gönderme Yaptığı 10 Diss Şarkısı

etiket Efsane Müzisyenlerin Birbirine Gönderme Yaptığı 10 Diss Şarkısı

İrem Coşkun
İrem Coşkun - Onedio Üyesi
22.12.2025 - 19:31

Müzik dünyasında kimse tamamen masum değil. Bazen bir ayrılık, bazen bir ego savaşı, bazen de sadece kriz yaratmak ortaya çıkan diss şarkıları… Bu listede müzisyenlerin şarkılarında birbirine yaptığı göndermeleri derledik. Gel, kim kime ne demiş bir bakalım. 👇

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

1. Eminem - Killshot

2. Taylor Swift - Look What You Made Me Do

3. Drake - Back to Back

4. Katy Perry - Swish Swish

5. Megadeth - Holy Wars… The Punishment Due

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

6. Mariah Carey - Obsessed

7. Ice Cube - No Vaseline

8. Nicki Minaj - Roman’s Revenge

9. Kendrick Lamar - Not Like Us

10. 2Pac - Hit ’Em Up

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
İrem Coşkun
İrem Coşkun
Onedio Üyesi
Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunuyum. Öğrencilik yıllarımdan itibaren hikaye anlatıcılığına, dijital içerik üretimine ve gündelik hayatın içinden ilgi çekici konulara her zaman merak duydum. Onedio’da, okuyucuyla bağ kuran, hem eğlenceli hem de bilgi veren içerikler üretmeye çalışıyorum. Amacım, okuyan herkesin kendinden bir parça bulabileceği, merakla tıklayacağı ve severek paylaşacağı içerikler hazırlamak.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın