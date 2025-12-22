Efsane Müzisyenlerin Birbirine Gönderme Yaptığı 10 Diss Şarkısı

Müzik dünyasında kimse tamamen masum değil. Bazen bir ayrılık, bazen bir ego savaşı, bazen de sadece kriz yaratmak ortaya çıkan diss şarkıları… Bu listede müzisyenlerin şarkılarında birbirine yaptığı göndermeleri derledik. Gel, kim kime ne demiş bir bakalım. 👇