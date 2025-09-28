onedio
article/comments
article/share
Hem Doğal, Hem Samimi: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Bebeklerinin Cinsiyetini Mütevazı Bir Partiyle Öğrendi!

Hem Doğal, Hem Samimi: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Bebeklerinin Cinsiyetini Mütevazı Bir Partiyle Öğrendi!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 17:02

10 yıldır evli ve mutlu olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda hayranlarının uzun yıllardır beklediği müjdeyi vermiş, evli, mutlu ve çocuklu olmaya karar verdiklerini duyurmuştu!

Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Begüm Öner, geçtiğimiz saatlerde Ceyhun Fersoy ile miniklerinin cinsiyetini öğrendi! Hem bebeğin cinsiyetini öğrendikleri anlardaki içten tepkileri, hem de mütevazı cinsiyet partisi sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Seksenler dizisinin setinde tanışıp vurulan, tam 10 yıldır da istikrarını hiç bozmadan, hala aşkla beraber olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'u mutlaka tanırsınız.

Seksenler dizisinin setinde tanışıp vurulan, tam 10 yıldır da istikrarını hiç bozmadan, hala aşkla beraber olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'u mutlaka tanırsınız.

Seksenler'de de iki aşığı canlandıran Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy dizi biter bitmez aşkı evlilikle taçlandırmıştı. 

O günden bu yana göz önünde olmayı pek tercih etmeyen ama sosyal medyada enerjileriyle dikkat çeken çift, bu sene 10. yılı geride bıraktı. 

Birkaç ay önce, boşanacaklarını duyuracaklarmış gibi başlayan bir videoyla hepimizi korkutmuşlardı, belki denk gelmişsinizdir. Korkulanın aksine, video koca bir müjdeyle bitmişti. Çiftimiz, 10 yılın sonunda anne baba olacağını duyurmuş, sevenlerini zevkten dört köşe etmişti.

En son ultrasonu görünce gözyaşlarına boğuldukları anlarla gündeme oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz saatlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi!

En son ultrasonu görünce gözyaşlarına boğuldukları anlarla gündeme oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz saatlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi!

Şimdilerde alışık olduğumuz şaşalı, şatafatlı cinsiyet partilerinin aksine oldukça mütevazi bir 'particik' yapan ikili, pastanın üstündeki yumurta çikolatayı çatlatarak bir kızları olacağını öğrendi. 

Aynı anda gözyaşlarına boğulan çiftin, tepkisi ve mutluluğu inanılmaz samimi ve cana yakın bulunurken, düzenledikleri özel gün de oldukça mütevazı bulundu ve övgü topladı.

Ceyhun Fersoy, 'Neyy?' diyerek şaşırıyor mu yoksa bebeğin adını açık ediyor ve 'Nil' mi diyor emin olamadık. Sağlıkla gelsin minik kız! Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
hacer kavak

cok guzel bir kızınız olsun insallah

fth tb

bu çift birbirine çok yakışıyor ve kızları da kendileri gibi olsun

Emine Kılıç

rabbim kaderini bahtını açık etsin analı babalı büyüsün devlete millete hayırlı bir evlat olsun güle güle gel dünyaya🐣🍼🍼🍼🍼🙏🎈🎈🐥🐣