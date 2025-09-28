Hem Doğal, Hem Samimi: Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, Bebeklerinin Cinsiyetini Mütevazı Bir Partiyle Öğrendi!
10 yıldır evli ve mutlu olan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz aylarda hayranlarının uzun yıllardır beklediği müjdeyi vermiş, evli, mutlu ve çocuklu olmaya karar verdiklerini duyurmuştu!
Şimdilerde yaklaşık 4 aylık hamile olan Begüm Öner, geçtiğimiz saatlerde Ceyhun Fersoy ile miniklerinin cinsiyetini öğrendi! Hem bebeğin cinsiyetini öğrendikleri anlardaki içten tepkileri, hem de mütevazı cinsiyet partisi sosyal medya kullanıcılarının kalbini eritti. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Seksenler dizisinin setinde tanışıp vurulan, tam 10 yıldır da istikrarını hiç bozmadan, hala aşkla beraber olan Begüm Öner ile Ceyhun Fersoy'u mutlaka tanırsınız.
En son ultrasonu görünce gözyaşlarına boğuldukları anlarla gündeme oturan Begüm Öner ve Ceyhun Fersoy, geçtiğimiz saatlerde bebeklerinin cinsiyetini öğrendi!
cok guzel bir kızınız olsun insallah
bu çift birbirine çok yakışıyor ve kızları da kendileri gibi olsun
rabbim kaderini bahtını açık etsin analı babalı büyüsün devlete millete hayırlı bir evlat olsun güle güle gel dünyaya🐣🍼🍼🍼🍼🙏🎈🎈🐥🐣