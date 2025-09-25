onedio
Milano Moda Haftası'na Ablası Gamze Erçel'le Katılan Hande Erçel'in Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Milano Moda Haftası'na Ablası Gamze Erçel'le Katılan Hande Erçel'in Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 14:44

Yılın o zamanı geldi, defileler, ödül törenleri yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı! Moda haftası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Hande Erçel de ablası Gamze Erçel'le beraber soluğu Milano'da aldı!

Gelin, Hande Erçel'in iddialı Milano tarzını beraber inceleyip, yorumları görelim!

Birkaç hafta önce üç yıla yakın süredir devam eden Hakan Sabancı aşkını noktalayan Hande Erçel, fokusunu tamamen kariyerine çevirmiş durumda.

Birkaç hafta önce üç yıla yakın süredir devam eden Hakan Sabancı aşkını noktalayan Hande Erçel, fokusunu tamamen kariyerine çevirmiş durumda.

Son birkaç hafta içerisinde birçok kez görüntülenen Hande Erçel, Hakan Sabancı defterini öyle bir kapattı ki ne zaman eski aşkı sorulsa konuyu hemen kapatıp, bu konuda 'ASLA' konuşmayacağını vurguladı. 

Görüntülenmemek adına çeşitli yollar deneyen Hande Erçel, yeni başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı ile gündemden düşmezken soluğu ablasıyla beraber Milano Moda Haftası'nda aldı.

Kariyerinden çok katıldığı davetlerdeki kombinlerle hayran bırakan Hande Erçel'in Milano'da ne giyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz dakikalarda kombini net bir şekilde görebildik!

İddialı bir Hugo Boss takımı giyen Hande Erçel'in alışık olduğumuzdan daha farklı, daha Kore havasında bir tarza bürünmesi dikkat çekti.

İddialı bir Hugo Boss takımı giyen Hande Erçel'in alışık olduğumuzdan daha farklı, daha Kore havasında bir tarza bürünmesi dikkat çekti.

Ablasıyla yan yana 'Yerli Gigi ve Bella Hadid'e benzetilen ikili övgü toparken, Hande'nin kombini sosyal medyayı ikiye böldü. 

Kimileri Hande Erçel dışında kimsenin bu takımı bu kadar iyi taşıyamacağını savundu ve Hande'nin Kore rüzgarları estiren kombinine vuruldu. Kimileriyse, Hande'den umduğunu bulamadığı için tadı kaçtı.

Buyurun, önce ablası Gamze Erçel'le beraber kameralara poz veren Hande Erçel'i önce bir boydan görelim.

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!

Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
twitter.com

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
cekunun Ksı

modern kezban

Turek

Hande kıyafetten çok memnun olacak ki, kalitesini anlayalım diye ELLE yazdırmış

pinko

Çok yakışmış. Güzel kadın. Ne giyse yakışıyor.