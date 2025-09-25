Milano Moda Haftası'na Ablası Gamze Erçel'le Katılan Hande Erçel'in Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!
Yılın o zamanı geldi, defileler, ödül törenleri yavaş yavaş gerçekleşmeye başladı! Moda haftası denildiğinde akla gelen ilk isimlerden biri olan Hande Erçel de ablası Gamze Erçel'le beraber soluğu Milano'da aldı!
Gelin, Hande Erçel'in iddialı Milano tarzını beraber inceleyip, yorumları görelim!
Birkaç hafta önce üç yıla yakın süredir devam eden Hakan Sabancı aşkını noktalayan Hande Erçel, fokusunu tamamen kariyerine çevirmiş durumda.
İddialı bir Hugo Boss takımı giyen Hande Erçel'in alışık olduğumuzdan daha farklı, daha Kore havasında bir tarza bürünmesi dikkat çekti.
Buyurun, önce ablası Gamze Erçel'le beraber kameralara poz veren Hande Erçel'i önce bir boydan görelim.
Sonra da kimler ne demiş ona bakalım!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
modern kezban
Hande kıyafetten çok memnun olacak ki, kalitesini anlayalım diye ELLE yazdırmış
Çok yakışmış. Güzel kadın. Ne giyse yakışıyor.