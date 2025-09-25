Milano Moda Haftası'na Ablası Gamze Erçel'le Katılan Hande Erçel'in Tarzı Sosyal Medyayı İkiye Böldü!

Son birkaç hafta içerisinde birçok kez görüntülenen Hande Erçel, Hakan Sabancı defterini öyle bir kapattı ki ne zaman eski aşkı sorulsa konuyu hemen kapatıp, bu konuda 'ASLA' konuşmayacağını vurguladı.

Görüntülenmemek adına çeşitli yollar deneyen Hande Erçel, yeni başlayan dizisi Aşk ve Gözyaşı ile gündemden düşmezken soluğu ablasıyla beraber Milano Moda Haftası'nda aldı.

Kariyerinden çok katıldığı davetlerdeki kombinlerle hayran bırakan Hande Erçel'in Milano'da ne giyeceği merak ediliyordu. Geçtiğimiz dakikalarda kombini net bir şekilde görebildik!