Bu Sefer Babaya Benzemiyor: Zeynep Tuğçe Bayat, Gün Geçtikçe Kendisine Benzeyen Oğlunu Paylaştı!
Zeynep Tuğçe Bayat, senenin başında kucağına aldığı minik oğlu Atlas'la yeni bir paylaşım yaptı. Yüzünü bugüne dek yalnızca bir kez görebildiğimiz Atlas'ın kime benzediği bariz belli oldu!
Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, nazar değmesin, uzun bir süredir magazinin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Minik Atlas, 31 Ocak 2025'te aramıza katıldı!
İlk bakışta kime benzediği tam anlaşılamayan Atlas'ın son halini geçtiğimiz saatlerde annesi Zeynep Tuğçe Bayat paylaştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
Tüm içerikleri
Yorum Yazın