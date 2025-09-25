onedio
Bu Sefer Babaya Benzemiyor: Zeynep Tuğçe Bayat, Gün Geçtikçe Kendisine Benzeyen Oğlunu Paylaştı!

Lila Ceylan
25.09.2025 - 13:51

Zeynep Tuğçe Bayat, senenin başında kucağına aldığı minik oğlu Atlas'la yeni bir paylaşım yaptı. Yüzünü bugüne dek yalnızca bir kez görebildiğimiz Atlas'ın kime benzediği bariz belli oldu!

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Cansel Elçin ve Zeynep Tuğçe Bayat, nazar değmesin, uzun bir süredir magazinin en sevilen çiftleri arasında yer alıyor.

Hatırla Sevgili'yle büyük bir çıkış yakalayan, şimdilerde de Vicdansız isimli yeni dizide rol alan Cansel Elçin ile en son ortalığı kasıp kavuran Prens dizisinde 'Caren' rolünde izlediğimiz Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında evlenmişti. 

O günden bugüne de hep birbirlerine olan düşkünlükleri ve jestleriyle gündeme gelmiş, aşklarıyla hayran bırakmışlardı. 

Sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündeme oturan çiftimiz, geçtiğimiz Ağustos ayında bir bebek beklediklerini duyurmuştu.

Minik Atlas, 31 Ocak 2025'te aramıza katıldı!

Atlas hayatlarına girdikten sonra daha da bir neşeli görüntülenmeye başlayan ikili, nereye gittiyse oğulları Atlas'ı da yanlarında götürdü. 

Yaz boyu bebeğin yüzünü saklamışlardı fakat temmuzun sonlarında tatilde muhabirler tarafından görüntülenen çekirdek ailenin keyifli pozlarıyla Atlas'ın biblo suratını da görme şansına sahip olmuştuk! Atlas'ı gördüğümüz gibi de erimiştik...

İlk bakışta kime benzediği tam anlaşılamayan Atlas'ın son halini geçtiğimiz saatlerde annesi Zeynep Tuğçe Bayat paylaştı.

