Manifest'e Açılan Soruşturma Sonrası Kabuğuna Çekilen Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Sessizce Evlendi!

2017 yılında Hypers'ı kuran Tolga Akış, Zeynep Bastık'ın kariyerinde yükselişine büyük katkıda bulunmuştu. Senelerdir hem en yakın arkadaş hem de aşık olan ikili, 2022'de 'Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik.' açıklamasında bulunarak boşanmaya karar verdiğini açıklamıştı.

Boşandıktan sonra yakın arkadaş kalmayı başarabilen ikiliyi, birçok kez beraber gördük, hatta her ikisinin de fazla rahat tavırları dikkat çekmiş, tepki çekmelerine sebep olmuştu.

Hypers'la yeni iş birliklerine hız kesmeden devam eden Tolga Akış, YouTube'da Big5'ı yayınlamaya başladı ve uzun bir aranın ardından Türkiye'nin ilk kız grubunu kurdu. Ortalığı birbirine katan Manifest'in mimarı olan Tolga Akış, yaşanan son hadiselerin ardından kabuğuna çekilmişti.