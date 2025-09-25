Manifest'e Açılan Soruşturma Sonrası Kabuğuna Çekilen Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Sessizce Evlendi!
Şimdilerde, Hypers Studio'nun kurucusu, Manifest'in mimarı olarak anılsa da hayatımıza Zeynep Bastık'ın eşi olarak giren Tolga Akış, Manifest'e açılan soruşturma sonrası grupla beraber kabuğuna çekilmişti.
Mayıs ayında sevgilisi Gizem Kaya'ya evlilik teklifi eden Tolga Akış, sessiz sedasız evlendi.
Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
Hayatımıza Zeynep Bastık'ın sevgilisi, sonra da eşi olarak giren Tolga Akış, uzun bir süre Bastık'ın gündemiyle öne çıktı.
18 yaş üstü dinleyicilerine verdikleri konserdeki tarz ve dansları yüzünden haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları, bir anda neye uğradığını şaşırdı.
Ortak arkadaşlarının paylaştığı bir hikayeyle ortaya çıkan evlilik, sessiz sedasız gerçekleşti.
