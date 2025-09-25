onedio
Manifest'e Açılan Soruşturma Sonrası Kabuğuna Çekilen Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Sessizce Evlendi!

Manifest'e Açılan Soruşturma Sonrası Kabuğuna Çekilen Zeynep Bastık'ın Eski Eşi Tolga Akış, Sessizce Evlendi!

Lila Ceylan
25.09.2025 - 11:55
25.09.2025 - 11:55

Şimdilerde, Hypers Studio'nun kurucusu, Manifest'in mimarı olarak anılsa da hayatımıza Zeynep Bastık'ın eşi olarak giren Tolga Akış, Manifest'e açılan soruşturma sonrası grupla beraber kabuğuna çekilmişti. 

Mayıs ayında sevgilisi Gizem Kaya'ya evlilik teklifi eden Tolga Akış, sessiz sedasız evlendi. 

Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

Hayatımıza Zeynep Bastık'ın sevgilisi, sonra da eşi olarak giren Tolga Akış, uzun bir süre Bastık'ın gündemiyle öne çıktı.

2017 yılında Hypers'ı kuran Tolga Akış, Zeynep Bastık'ın kariyerinde yükselişine büyük katkıda bulunmuştu. Senelerdir hem en yakın arkadaş hem de aşık olan ikili, 2022'de 'Hayatlarımızın bu döneminde başka yönlere doğru gitmemiz gerektiğini fark ettik.' açıklamasında bulunarak boşanmaya karar verdiğini açıklamıştı. 

Boşandıktan sonra yakın arkadaş kalmayı başarabilen ikiliyi, birçok kez beraber gördük, hatta her ikisinin de fazla rahat tavırları dikkat çekmiş, tepki çekmelerine sebep olmuştu. 

Hypers'la yeni iş birliklerine hız kesmeden devam eden Tolga Akış, YouTube'da Big5'ı yayınlamaya başladı ve uzun bir aranın ardından Türkiye'nin ilk kız grubunu kurdu. Ortalığı birbirine katan Manifest'in mimarı olan Tolga Akış, yaşanan son hadiselerin ardından kabuğuna çekilmişti.

18 yaş üstü dinleyicilerine verdikleri konserdeki tarz ve dansları yüzünden haklarında soruşturma başlatılan Manifest kızları, bir anda neye uğradığını şaşırdı.

Kızların tüm stratejisini yönettiği bilinen Tolga Akış ve Manifest, bir anda kabuğuna çekilerek, planlanan konserleri iptal etti. Bir süreliğine göz önünde olmamaya karar verdiler. 

Buna mecbur kalmaları ise sosyal medyanın epey canını sıkmıştı. Kızlar, belki de hayatlarının en tatsız dönemlerinden birini yaşarken Tolga Akış'ın özel hayatında önemli bir gelişme yaşandı. 

Mayıs ayında sevgilisi Gizem Kaya'ya evlilik teklifi ettiğini bildiğimiz Tolga Akış'ın evlendiği ortaya çıktı.

Ortak arkadaşlarının paylaştığı bir hikayeyle ortaya çıkan evlilik, sessiz sedasız gerçekleşti.

Henüz ne gelin Gizem Kaya, ne de damat Tolga Akış'tan evlendiklerine veya düğünlerine dair bir paylaşım gelmedi. 

Şimdilik elimizde yalnızca nikah anından yansıyan bu görüntüler var. Zeynep Bastık ve Manifest kızları da orada mıydı? Merak konusu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan
Magazin Editörü
Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
