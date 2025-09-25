onedio
Çok Şaşıracaksınız: Şarkıcı Çelik, Babasının Adını Neden "Çelik" Koyduğunu Açıklayınca Alay Konusu Oldu!

Çok Şaşıracaksınız: Şarkıcı Çelik, Babasının Adını Neden "Çelik" Koyduğunu Açıklayınca Alay Konusu Oldu!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
25.09.2025 - 11:11

Armağan Çağlayan'ın Şimdiki Aklım Olsaydı programına konuk olan şarkıcı Çelik, isminin hikayesini ilk defa anlattı! Babasının 'Çelik' ismini kendisine niye verdiği anlaşılınca sosyal medya kullanıcılarının diline düşmekten kurtulamadı...

Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Kaynak: https://www.youtube.com/watch?v=_SfPe...
90’lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla parlayan Çelik, uzun bir süredir kariyerine solo devam ediyor.

90’lı yıllarda İzel-Çelik-Ercan grubuyla parlayan Çelik, uzun bir süredir kariyerine solo devam ediyor.

Son zamanlarda sosyal medya hesabından yaptığı açıklamalarla ve sosyal medya kullanıcılarına verdiği dobra olduğu kadar tuhaf da olan cevaplarla öne çıkan Çelik, yaptığı her yorumla gündeme oturmayı başarıyor.

Belki de bilerek yapıyor, bilemiyoruz...

Çelik, bu sefer de Armağan Çağlayan'la sohbetinde ilk kez anlattığı isim hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti.

Çelik, bu sefer de Armağan Çağlayan'la sohbetinde ilk kez anlattığı isim hikayesiyle dikkatleri üzerine çekti.
Şimdiki Aklım Olsaydı programının konuğu olan Çelik, babasının adını neden 'Çelik' koyduğunu ilk kez anlattı.

Babasının meşhur beyaz eşya şirketinde çalıştığını ve şirketin ona şans getirdiğine inandığı için adını 'Çelik' koyduğunu söyleyen şarkıcı, 40 yıl düşünsek aklımıza gelmeyecek bir isim hikayesi bıraktı magazin tarihine...

Uzun bir süre kaliteli bir ünlü bilgisi edindik, kafamızın bir köşesine attık ama Çelik'in hikayesi sosyal medya kullanıcılarının dilinden kurtulamadı.

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!

Buyurun, kimler ne demiş beraber görelim!
Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.

Siz ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım.
okuyombenya

Boschu boschuna BOSCH koymamış iyi ki..

Umut Arslan

Yeni akit mi başlık atıyor diyor insan bazen..