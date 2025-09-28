Anıl Altan'dan Yeni Boşanan Pelin Akil, "Ailece Görüştükleri" Menajeriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!
Ağustos sonunda Anıl Altan'la 9 yıllık evliliğini bitiren Pelin Akil, birkaç gündür kol gezen 'Menajeriyle aşk yaşıyor' iddialarına Instagram'dan paylaştığı hikayeyle cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!
2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan da sette tanışıp aşık olanlardandı, mutlaka hatırlarsınız.
Boşanmanın ardından "yeni aşk" dedikoduları her iki taraftan da fazla hızlı geldi.
Geçtiğimiz günlerde bir aşk iddiası da Pelin Akil cephesinden geldi.
Pelin Akil, hakkındaki "menajerle aşk" iddialarını aşağıda gördüğünüz videoyla yalanladı ve tiye aldı.
