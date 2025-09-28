Anıl Altan'dan Yeni Boşanan Pelin Akil, "Ailece Görüştükleri" Menajeriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!

Önce Anıl Altan, gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile görüntülenmişti. Bu konuya dair ne Anıl Altan, ne de Tilbe Çakır'dan açıklama gelmedi. Ancak asıl bomba, bundan birkaç gün sonra patladı.

İkiz kızları ve Merve isimli gizemli bir hanımefendiyle dondurmacıda görüntülenen Anıl Altan, kameraları görünce epey gerilmiş, Merve hanımın 'Çocukların arkadaşı olduğunu' söylemişti. İkisinin de eli ayağına dolanmış halleri gözlerden kaçmamıştı.