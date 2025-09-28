onedio
Anıl Altan'dan Yeni Boşanan Pelin Akil, "Ailece Görüştükleri" Menajeriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!

Anıl Altan'dan Yeni Boşanan Pelin Akil, "Ailece Görüştükleri" Menajeriyle Aşk Yaşadığı İddiasına Cevap Verdi!

28.09.2025 - 18:02

Ağustos sonunda Anıl Altan'la 9 yıllık evliliğini bitiren Pelin Akil, birkaç gündür kol gezen 'Menajeriyle aşk yaşıyor' iddialarına Instagram'dan paylaştığı hikayeyle cevap verdi. Buyurun, detayları beraber inceleyelim!

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan da sette tanışıp aşık olanlardandı, mutlaka hatırlarsınız.

2016 yılında evlenen Pelin Akil ve Anıl Altan da sette tanışıp aşık olanlardandı, mutlaka hatırlarsınız.

Arka Sıradakiler dizisi sürecinde tanışan ikili, 2016 yılında aşklarını evlilikle taçlandırmıştı. Senelerce parmakla gösterilen aşıklar arasında yer alan Pelin Akil ve Anıl Altan, birbirlerine düşkünlükleri ayrı, ikiz kızlarıyla kurdukları sıcacık yuvayla ayrı hayranlık uyandırıyordu. 

Yine de boşanma hiçbirimizde şok etkisi yaratmamıştı. Malumunuz, aylarca boşanacaklarını konuştuk, sürekli de inkar dinledik. Fakat aylar içerisinde arasındaki mesafe büyüyen Pelin Akil ve Anıl Altan, en son boşanacaklarını iddialarının doğru olduğunu kabul etmek zorunda kalmıştı. 

Pelin Akil ve Anıl Altan, 27 Ağustos'ta sessiz sedasız, tek celsede boşandı.

Boşanmanın ardından "yeni aşk" dedikoduları her iki taraftan da fazla hızlı geldi.

Boşanmanın ardından "yeni aşk" dedikoduları her iki taraftan da fazla hızlı geldi.

Önce Anıl Altan, gece kulübünde ünlü tasarımcı Tilbe Çakır ile görüntülenmişti. Bu konuya dair ne Anıl Altan, ne de Tilbe Çakır'dan açıklama gelmedi. Ancak asıl bomba, bundan birkaç gün sonra patladı. 

İkiz kızları ve Merve isimli gizemli bir hanımefendiyle dondurmacıda görüntülenen Anıl Altan, kameraları görünce epey gerilmiş, Merve hanımın 'Çocukların arkadaşı olduğunu' söylemişti. İkisinin de eli ayağına dolanmış halleri gözlerden kaçmamıştı.

Geçtiğimiz günlerde bir aşk iddiası da Pelin Akil cephesinden geldi.

Geçtiğimiz günlerde bir aşk iddiası da Pelin Akil cephesinden geldi.

'Ailece görüştükleri', uzun süredir de hayatında olan menajeri Eser Gökhan Küçükerol'la aşk yaşadığı iddia edilen Pelin Akil, iddialar hakkında herhangi bir yorumda bulunmamış, sessizliğe gömülmüştü.

Pelin Akil, hakkındaki "menajerle aşk" iddialarını aşağıda gördüğünüz videoyla yalanladı ve tiye aldı.

