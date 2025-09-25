"İçimdeki Karanlıkla, Karanlıkta Yüzleşiyorum": Aleyna Tilki, Gündüz ve Gece Ritüellerini Anlattı!

Hayatımıza gencecik bir kızken giren Aleyna Tilki, zaman içinde Türkiye'nin en popüler ve en genç yıldızlarından biri oldu. Yıllar tarzını hem görüntüsü hem kariyeri açısından değiştirse de içindeki çocuğu her seferinde dışa vurmayı başaran Aleyna Tilki, büyük sempati topladı. Bugün, gündeme Arem ve Arman'ın YouTube programına konuk olduğunda anlattığı gündüz ve gece ritüelleriyle oturdu!
"Güne nasıl başlıyorsun?" sorusu yöneltilen Aleyna Tilki, ilk cümlesiyle şaşırtmayı başardı.
Geceleri 9 saat uyumak yerine yürüdüğünü söyleyen Aleyna Tilki, ritüelleriyle dikkat çekti.
