Şoka Girmeye Hazır Olun: 4. Bebeğini Doğuran Wilma Elles Doğumdan 8 Gün Sonraki Vücudunu Paylaştı!

Lila Ceylan
Lila Ceylan - Magazin Editörü
28.09.2025 - 19:28

Birkaç gün önce dördüncü bebeğini kucağına alan ve 'M' harfiyle başlayan isim koyma geleneğinden de vazgeçmeyen Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Caroline'ı Wilma Elles, doğumdan sonraki halini paylaştı. 

8 günde kavuştuğu fit vücutla dikkat çeken Wilma Elles, ağızları açık bıraktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.

Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hepimizin illallah ettiği Wilma Elles'i mutlaka tanırsınız.

Öyle Bir Geçer Zaman ki'den sonra birkaç film ve dizi projesinde yer alsa da daha çok özel hayatıyla gözleri üzerine çeken Wilma Elles, ilk evliliğini Kerem Göğüş'le 2011 yılında yapmış, sektörden de çekilmişti. 

2014 yılında imam nikahıyla evlenen Wilma Elles, imam nikahı öncesinde de Müslüman olmuştu. 2015 yılında ikizleri Milat ve Melodi'yi kucağına alan Wilma Elles, 2019 yılında Göğüş'ten boşanmıştı.

2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik'le ikinci evliliğini yapan Wilma Elles, 2023 yılının ekim ayında Tiara Manolya ismini verdiği üçüncü bebeğini kucağına almıştı.

Birkaç ay önce dördüncü bebeğine hamile olduğunu duyuran Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde bir erkek çocuk daha dünyaya getirdi. 

Kendi adını Müslüman olunca Mücella olarak değiştiren Wilma Elles, dördüncü çocuğunda da geleneği bozmamış, bebeğine yine M harfiyle başlayan bir isim vermişti.

Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde doğumdan bir gün önceki ve sekiz gün sonraki halini Instagram hikayesinden paylaştı.

Hamilelikte epey kilo alan, karnı da çok büyüyen Wilma Elles'in sekiz günde eski formundan bile zayıf bir hale bürünmesi tüm gözlerin üzerine çevrilmesine sebep oldu!

Wilma Elles'in sekiz günde eriştiği fit vücut ağızları açık bırakırken, görenler 4 çocuk sahibi bir anne olduğuna inanmakta zorluk çekti. Maşallah gerçekten!

Çocukluğumdan bu yana kendimi hep en iyi yazarak ifade ettim. Okumaya, yazmaya ve duyguları düzgün ifade etmeye olan ilgim Karşılaştırmalı Edebiyat lisansı ve Kültürel İncelemeler yüksek lisansı okuma kararı almama vesile oldu. Birçok farklı ülkeye, kültüre ait eseri incelerken tüm bu ciddiyetin yanında, ünlüler dünyasına ve magazine duyduğum merak beni hep canlı tutan taraftı. Yaklaşık beş senedir magazin editörlüğü yapıyor, son bir buçuk yıldır da Onedio’da magazin editörü olarak çalışıyorum. Onedio serüvenim devam ettiği sürece kadın kadına sohbet eder gibi, aklınıza gelebilecek tüm incik cincik detaylarla samimi, eğlenceli ve dikkat çekici içerikler üretmeyi umuyorum!
