Şoka Girmeye Hazır Olun: 4. Bebeğini Doğuran Wilma Elles Doğumdan 8 Gün Sonraki Vücudunu Paylaştı!
Birkaç gün önce dördüncü bebeğini kucağına alan ve 'M' harfiyle başlayan isim koyma geleneğinden de vazgeçmeyen Öyle Bir Geçer Zaman ki'nin Caroline'ı Wilma Elles, doğumdan sonraki halini paylaştı.
8 günde kavuştuğu fit vücutla dikkat çeken Wilma Elles, ağızları açık bıraktı! Buyurun, detayları beraber inceleyelim.
Bir döneme damgasını vuran efsane dizi Öyle Bir Geçer Zaman ki'de hepimizin illallah ettiği Wilma Elles'i mutlaka tanırsınız.
2022 yılında avukat Mehmet Şah Çelik'le ikinci evliliğini yapan Wilma Elles, 2023 yılının ekim ayında Tiara Manolya ismini verdiği üçüncü bebeğini kucağına almıştı.
Wilma Elles, geçtiğimiz günlerde doğumdan bir gün önceki ve sekiz gün sonraki halini Instagram hikayesinden paylaştı.
