Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu Açıklaması: "Kerem’in Maaşı Safi Holding Tarafından Yatmaya Devam Edecek"

343 Digital’den İbrahim Seten, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun 2 ayrı sözleşme yaptığını ve Kerem’in maaşının eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Hatta Kerem’in Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili soruşturma başlatıldığı da iddia edilmişti.

Gazeteci İbrahim Seten, Hakan Safi ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı. Hakan Safi, Fenerbahçe transferlerine bugüne kadar 50 milyon euro katkı yaptığını, 4 yıl boyunca Kerem için 35 milyon euro ödemenin de holdingi tarafından yapılacağını ifade etmiş.