Hakan Safi’den Kerem Aktürkoğlu Açıklaması: "Kerem’in Maaşı Safi Holding Tarafından Yatmaya Devam Edecek"

Fenerbahçe
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
29.09.2025 - 20:34

343 Digital’den İbrahim Seten, Fenerbahçe ile Kerem Aktürkoğlu’nun 2 ayrı sözleşme yaptığını ve Kerem’in maaşının eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi tarafından ödeneceğini açıklamıştı. Hatta Kerem’in Fenerbahçe’ye transferi ile ilgili soruşturma başlatıldığı da iddia edilmişti.

Gazeteci İbrahim Seten, Hakan Safi ile yaptığı görüşmenin detaylarını da açıkladı. Hakan Safi, Fenerbahçe transferlerine bugüne kadar 50 milyon euro katkı yaptığını, 4 yıl boyunca Kerem için 35 milyon euro ödemenin de holdingi tarafından yapılacağını ifade etmiş.

Bu yaz Fenerbahçe’nin en dikkat çeken transferlerinden biri de Kerem Aktürkoğlu olmuştu.

Milli futbolcu 22 milyon 500 bin euro bonservis bedeli karşılığında Benfica’dan Fenerbahçe’nin yolunu tutmuştu. Gazeteci İbrahim Seten de Fenerbahçe ile Kerem arasında iki ayrı sözleşme imzalandığını açıklamıştı. Gazeteci Seten, sonrasında eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi ile yaptığı telefon görüşmesinin de detaylarını açıkladı.

Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu sözleşmesiyle ilgili iddialara karşılık 'Böyle bir durum var. Kerem Aktürkoğlu transferinde harcadığım paranın karşılığı 28 milyon euro değil. 35 milyon euro. Menajer parası falan her şey içinde.' demiş.

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi, 'Bu sene ödediğim 35'in dışında, bu benim ilk ve tek ödemem değil. Duran, Çağlar, Talisca ve İrfan Can transferlerinde paralar verdim.' ifadelerini kullanmış.

Eski Fenerbahçe yöneticisi Hakan Safi, İrfan Can Kahveci’ye imza parası karşılığında İstanbul’daki Acarkent’ten ev aldığını ve evin şu an kendisinin üzerine olduğunu söylemiş. Safi, evin kısa zaman içinde İrfan Can’ın üzerine geçeceğini de sözlerine eklemiş.

Hakan Safi ayrıca Jhon Duran'ın 1 yıllık maliyetinin 21 milyon euro olduğunu öne ifade etmiş.

Hakan Safi, Kerem Aktürkoğlu transferinde ödeme yapmaması durumunda limitin açılamayacağını ve Asensio'nun alınamayacağını belirtti. İbrahim Seten, 'FIFA'nın UEFA'nın cezası olur mu, bir yaptırım olur mu?' sorusuna Hakan Safi, 'FIFA ilgilenmiyor. UEFA'dan da görüş aldık. TFF'ye de sorduk. TFF bunun olabileceğini söyledi.' cevabını verdi.

Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
