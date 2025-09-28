Tedesco, Fenerbahçe'de Yolların Ayrıldığı İddia Edilen Gökhan Gönül'le İlgili Konuştu
Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Talisca ve Szymanski’nin attığı gollerle 2-0 galip gelerek 3 puanı aldı. Maç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, özellikle Gökhan Gönül’ün takımdan ayrılmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi ve sürecin detaylarını paylaştı. Ayrıca oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, takımın ilerleyen haftalarda da aynı disiplinle mücadele edeceğini vurguladı. Taraftar desteğinin önemine değinen Tedesco, maçtaki atmosferin takım için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.
Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığı iddia edilmişti.
Tedesco, Antalyaspor maçı sonrası Gökhan Gönül sorusu üzerine net açıklamalar yaptı.
