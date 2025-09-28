onedio
Tedesco, Fenerbahçe'de Yolların Ayrıldığı İddia Edilen Gökhan Gönül'le İlgili Konuştu

Tedesco, Fenerbahçe'de Yolların Ayrıldığı İddia Edilen Gökhan Gönül'le İlgili Konuştu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
29.09.2025 - 00:19

Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe, sahasında Antalyaspor’u konuk etti. Sarı-lacivertliler, Talisca ve Szymanski’nin attığı gollerle 2-0 galip gelerek 3 puanı aldı. Maç sonrası teknik direktör Domenico Tedesco, yayıncı kuruluşa değerlendirmelerde bulundu. Tedesco, özellikle Gökhan Gönül’ün takımdan ayrılmasıyla ilgili sorulara yanıt verdi ve sürecin detaylarını paylaştı. Ayrıca oyuncularının performansından memnun olduğunu ifade eden İtalyan çalıştırıcı, takımın ilerleyen haftalarda da aynı disiplinle mücadele edeceğini vurguladı. Taraftar desteğinin önemine değinen Tedesco, maçtaki atmosferin takım için motivasyon kaynağı olduğunu belirtti.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığı iddia edilmişti.

Gökhan Gönül'le yolların ayrıldığı iddia edilmişti.

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Gönül, Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve başlamıştı; ancak iki haftalık sürecin ardından yollar ayrılacak gibi görünüyor. 

Semih Şentürk ise Gönül ile yaptığı görüşmeyi Tivibu Spor’da aktararak, Tedesco’nun saha içi tercihlerini eleştirdi. Şentürk, “Tedesco; Çağlar’ı sağ bekte oynattı, Semedo ve Asensio’yu çift 6 pozisyonunda sahaya sürdü. Gökhan Hoca’ya bunu sordum, hocanın tercihi bu yönde oluyor, Tedesco bizi dinlemiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok kişi ayrılığın bu konuyla bağlantılı olduğunu iddia etti.

Tedesco, Antalyaspor maçı sonrası Gökhan Gönül sorusu üzerine net açıklamalar yaptı.

Tedesco, Antalyaspor maçı sonrası Gökhan Gönül sorusu üzerine net açıklamalar yaptı.

Tedesco maçın ardından Gökhan Gönül'e 'O bir kulüp efsanesi' derken ayrılığa dair de mesajlar verdi. 

Tedesco, 'Kendisini daha önce tanımıyordum. Bazen işler istediğiniz gibi ilerlemeyebilir. Özel bir durum olmadı. Kendi içimizde bir şey konuştuğumuz zaman, dışarıyla paylaşamayız. Gökhan bu kulübün bir efsanesi ve her zaman da öyle olacak. Gökhan'ın yerine birini istemeyeceğiz.' açıklaması yaptı.

