Tedesco, Fenerbahçe'de Yolların Ayrıldığı İddia Edilen Gökhan Gönül'le İlgili Konuştu

Yağız Sabuncuoğlu’nun haberine göre, Gönül, Domenico Tedesco’nun yardımcısı olarak göreve başlamıştı; ancak iki haftalık sürecin ardından yollar ayrılacak gibi görünüyor.

Semih Şentürk ise Gönül ile yaptığı görüşmeyi Tivibu Spor’da aktararak, Tedesco’nun saha içi tercihlerini eleştirdi. Şentürk, “Tedesco; Çağlar’ı sağ bekte oynattı, Semedo ve Asensio’yu çift 6 pozisyonunda sahaya sürdü. Gökhan Hoca’ya bunu sordum, hocanın tercihi bu yönde oluyor, Tedesco bizi dinlemiyor” ifadelerini kullandı.

Sosyal medyada birçok kişi ayrılığın bu konuyla bağlantılı olduğunu iddia etti.