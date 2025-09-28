onedio
Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında Penaltıda Topun Başına Gelen Talisca Islıklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 22:35

Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, tribünlerden yükselen tepkilere rağmen geri adım atmadı ve vuruşunu gole çevirdi. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Taraftarların ıslıkları sırasında Kerem Aktürkoğlu ve Skriniar tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Brezilyalı yıldız, bu sezon üçüncü denemesinde ilk penaltı golünü kaydederek rahat bir nefes aldı.

Penaltı kabusu sona erdi.

Penaltı kabusu sona erdi.

Anderson Talisca, bu sezon penaltılarda adeta bir kabus yaşıyordu. İlk iki denemesinde başarısız olan Brezilyalı futbolcu, uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi. Antalyaspor karşısında kazandıkları penaltıyı gole çevirerek hem kendisi için moral buldu hem de Fenerbahçe’nin bu alandaki şanssızlığını kırdı. 

Sosyal medyada da Talisca'nın penaltıya gelişine ve ardından gole çevirmesine farklı tepkiler vardı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
