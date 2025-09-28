Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında Penaltıda Topun Başına Gelen Talisca Islıklandı
Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında Fenerbahçe ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Mücadelenin ikinci yarısında sarı-lacivertliler penaltı kazandı. Topun başına geçen Anderson Talisca, tribünlerden yükselen tepkilere rağmen geri adım atmadı ve vuruşunu gole çevirdi. Bu golle Fenerbahçe 1-0 öne geçti. Taraftarların ıslıkları sırasında Kerem Aktürkoğlu ve Skriniar tribünleri sakinleştirmeye çalıştı. Brezilyalı yıldız, bu sezon üçüncü denemesinde ilk penaltı golünü kaydederek rahat bir nefes aldı.
Penaltı kabusu sona erdi.
