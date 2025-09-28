Fenerbahçe-Antalyaspor Maçında Penaltıda Topun Başına Gelen Talisca Islıklandı

Anderson Talisca, bu sezon penaltılarda adeta bir kabus yaşıyordu. İlk iki denemesinde başarısız olan Brezilyalı futbolcu, uzun süredir eleştirilerin hedefindeydi. Antalyaspor karşısında kazandıkları penaltıyı gole çevirerek hem kendisi için moral buldu hem de Fenerbahçe’nin bu alandaki şanssızlığını kırdı.

Sosyal medyada da Talisca'nın penaltıya gelişine ve ardından gole çevirmesine farklı tepkiler vardı.