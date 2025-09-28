Fenerbahçe-Antalyaspor Maçı Öncesi Stadyumda Güllü Şarkıları Çalındı

İkonik arabesk sanatçısı Güllü, 26 Eylül’de evinde geçirdiği talihsiz bir kaza sonucu hayatını kaybetti. Sanatçının yatak odasındaki camdan düşerek yaşamını yitirdiği öğrenildi. Olayla ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Güllü’nün kızı, annesinin evde Roman havası eşliğinde dans ederken dengesini kaybettiğini belirtti. Ölümden önceki anların kameraya yansıması da sosyal medyada hayli konuşuldu. Cenazeye katılımın az olması ise sanat dünyasında tepkiyle karşılandı.

Birçok seveni olan Güllü, özellikle hayranları tarafından günlerdir anılmayı sürdürüyor. Bir anma da Fenerbahçe-Antalyaspor maçı öncesi oldu. Taraftarı olduğu Fenerbahçe, stadyumda Güllü şarkılarına yer vererek ünlü şarkıcıyı andı.

Sosyal medya ve stadyumda beğeni ile karşılanan bu hareket Güllü hayranlarının da takdirini kazandı. O anları Fenerbahçe ile ilgili yayınlar yapan Ahmet Konanç tarafından X'te paylaşıldı.

Kaynak - Ahmet Konanç