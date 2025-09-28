Can Holding Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Kemal Can Tutuklandı
Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.
Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan ve geçtiğimiz perşembe akşamı gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.
Savcılık, Kemal Can’ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Can'ın tutuklandığı öğrenildi.
Firari olarak aranan Kemal Cani İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.
Kemal Can, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.
