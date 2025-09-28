onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Can Holding Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Kemal Can Tutuklandı

Can Holding Soruşturması Kapsamında Gözaltına Alınan Kemal Can Tutuklandı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
28.09.2025 - 17:52

Can Holding hakkında yürütülen soruşturmada dikkat çeken bir gelişme yaşandı.

Suç örgütü kurmak, vergi kaçakçılığı, dolandırıcılık ve kara para aklama suçlamalarıyla aranan ve geçtiğimiz perşembe akşamı gözaltına alınan Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın savcılıktaki işlemleri tamamlandı.

Savcılık, Kemal Can’ı tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilmişti. Can'ın tutuklandığı öğrenildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Firari olarak aranan Kemal Cani İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

Firari olarak aranan Kemal Cani İstanbul İl Jandarma Komutanlığı tarafından gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Can Holding yetkililerine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişmeler yaşanıyor.

Suç örgütü kurma ve yönetme”, “örgüte üye olma”, “nitelikli dolandırıcılık” ve “suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla devam eden soruşturma kapsamında gözaltına alınan Can Holding Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Can’ın, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri tamamlandı.

Kemal Can, “suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve yönetme” ile “malvarlığı değerlerinin gayrimeşru kaynağını gizleme” suçlamalarıyla tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Kemal Can, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kemal Can, sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Kemal Can, 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'yönetme' ve 'kurulan örgüte üye olma', 'suçtan elde edilen mal varlığı değerlerini aklama' ve 'nitelikli dolandırıcılık' suçlamalarıyla gözaltına alınarak tutuklamaya sevk edilmişti. 

Kemal Can mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine sevk edildi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
2
2
2
2
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
herohe7189

Nass var Nass Ocalan lider TOGGG kaliforniyum cinsiyet gecis partisi.