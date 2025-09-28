Erdoğan-Trump Görüşmesi CNN Türk’te Kavga Çıkardı: "Şov Yapma"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD’de Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanmıştı. Bir dizi anlaşmanın da yapıldığı görüşmenin değerlendirilediği CNN Türk’te ise Hande Fırat ile Melih Yiğitel arasında tartışma yaşanadı. Yiğitel, “Türkiye ABD’ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin” derken, programın sunucusu Hande Fırat ise “Şov yapma” diyerek cevap verdi.
CNN Türk’te yaşanan tartışmanın görüntüleri
Erdoğan ve Trump görüşmesini yorumluyorlardı.
Bu kanalda veya bu programda nasıl tartışma çıkıyor anlamıyorumki zaren herkes aynı şeyi savunuyor.
O kadar gerizekalı bir tayfa düşün işte..
Gibi mi.. ayan beyan teslim oldu kör sağır duymaz yalaka...
Yiyin birbirinizi 👏👏👏