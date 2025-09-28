Erdoğan-Trump Görüşmesi CNN Türk’te Kavga Çıkardı: "Şov Yapma"

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat sunduğu “Gece Görüşü” isimli programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın yaptığı görüşme yorumlanıyordu. Melih Yiğitel, Hande Fırat’a yönelik olarak “Türkiye, ABD’ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!” derken, Hande Fırat ise Melih Yiğitel’e yönelik olarak “şov yapma” ifadelerini kullandı.