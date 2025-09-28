onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Erdoğan-Trump Görüşmesi CNN Türk’te Kavga Çıkardı: "Şov Yapma"

Erdoğan-Trump Görüşmesi CNN Türk’te Kavga Çıkardı: "Şov Yapma"

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 14:38

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Kurulu için gittiği ABD’de Donald Trump tarafından Beyaz Saray’da ağırlanmıştı. Bir dizi anlaşmanın da yapıldığı görüşmenin değerlendirilediği CNN Türk’te ise Hande Fırat ile Melih Yiğitel arasında tartışma yaşanadı. Yiğitel, “Türkiye ABD’ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin” derken, programın sunucusu Hande Fırat ise “Şov yapma” diyerek cevap verdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

CNN Türk’te yaşanan tartışmanın görüntüleri

Erdoğan ve Trump görüşmesini yorumluyorlardı.

Erdoğan ve Trump görüşmesini yorumluyorlardı.

CNN Türk ekranlarında Hande Fırat sunduğu “Gece Görüşü” isimli programda Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump’ın yaptığı görüşme yorumlanıyordu. Melih Yiğitel, Hande Fırat’a yönelik olarak “Türkiye, ABD’ye teslim olmuş gibi bir fotoğraf çizemezsin Hande Fırat!” derken, Hande Fırat ise Melih Yiğitel’e yönelik olarak “şov yapma” ifadelerini kullandı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu haberler de ilginizi çekebilir

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
28
2
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Osman Oralet

Bu kanalda veya bu programda nasıl tartışma çıkıyor anlamıyorumki zaren herkes aynı şeyi savunuyor.

serdarce

O kadar gerizekalı bir tayfa düşün işte..

KumdanKum

Gibi mi.. ayan beyan teslim oldu kör sağır duymaz yalaka...