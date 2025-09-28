Kütahya Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul'dan da Hissedildi
AFAD’ın açıklamasına göre 5.4 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde yaşandı.
AFAD’ın paylaşımı
Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı
