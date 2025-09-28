onedio
Kütahya Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul'dan da Hissedildi

Kütahya Simav'da 5.4 Büyüklüğünde Deprem: İstanbul'dan da Hissedildi

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 13:03 Son Güncelleme: 28.09.2025 - 13:12

AFAD, Kütahya’nın Simav ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Deprem, İstanbul, Bursa, Tekirdağ, İzmir, Uşak gibi kentlerde hissedildi.

İçeriğin Devamı Aşağıda
AFAD’ın açıklamasına göre 5.4 büyüklüğündeki deprem yerin yaklaşık 8 kilometre derinliğinde yaşandı.

Deprem Ege ve Marmara Bölgesi’ndeki bir çok kentte de hissedildi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.5 olarak paylaştı.

AFAD’ın paylaşımı

AFAD’ın paylaşımı
twitter.com

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı

Kandilli Rasathanesi’nin paylaşımı
twitter.com

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'nın paylaşımı
twitter.com

'Kütahya Simav’da 5,4 büyüklüğünde bir deprem meydan gelmiştir. Çevre illerden de hissedilen depremle ilgili olarak, AFAD ve ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha taramalarına başlamıştır.

Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.'

