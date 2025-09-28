22-28 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?
Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.
Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.
İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...
Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanmıştı.
Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programa Şener Üşümezsoy da katıldı.
YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan Soğuk Savaş kanalında yayınlanan bir şaka ile ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerin harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.
Ekim ayı için geri sayım başlarken "Havalar ne zaman soğuyacak?", "Kar ne zaman yağacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor.
Güzelliği dillere destan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi arapsaçına dönmüştü.
MasterChef dokuzuncu haftasıyla ekrana gelirken yeni bölümde hiç istenmeyen olayların yaşandığı fragmanda görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te görüşmeye yapıldı.
Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’den hayranlarını üzen haber geldi.
Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’da beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.
Son dönemde 10 Gün Üçlemesi dizisindeki performansıyla gündemde olan usta oyuncu Nejat İşler, bu kez ekrandaki işlerinden çok gece hayatındaki bir anıyla konuşuluyor.
İstanbul Eyüpsultan’da Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.
Nejat İşler’in gece geç saatlerde bir muhabirle olan tartışması gündeme damga vurmuştu.
Arabesk müziğin en önemli isimlerinden olan Güllü, Yalova’da bulunan evininin camından düşerek hayatını kaybetmişti.
