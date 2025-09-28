onedio
22-28 Eylül: Türkiye Gündeminde Bu Hafta Neler Vardı?

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
28.09.2025 - 14:22

Türkiye gündemi her daim hareketli, dinamik ve değişken. Her an yeni bir haberle, yeni bir gelişmeyle karşı karşıya kalıyoruz. Durum böyle olunca da gündemi takip edip ‘eskimeden’ kalabilmek zorlaşıyor.

Biz de sizler için mutlaka okumanız gereken içerikleri tek yerde topladık.

İşte gözden kaçırılmaması gereken ve mutlaka okumanız gereken içerikler...

Dizi-film sektöründe tekelleşme iddialarıyla gündeme gelen menajer Ayşe Barım, Gezi Parkı eylemlerinin planlayıcılarından olduğu iddia edilerek 28 Ocak’ta tutuklanmıştı.

Hakkında 22 yıldan 30 yıla kadar hapsi istenen Barım, T24’ten Cansu Çamlıbel’e konuştu. Ayşe Barım, sitem ederek “Sektör bana sahip çıkmadı, bunun yasını tutuyorum” dedi.

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programa Şener Üşümezsoy da katıldı.

Ancak sık sık sözünün kesilmesi, reklam arası kararı verilememesi ve Üşümezsoy'un çok detaylı anlattığının ima edilmesi ünlü deprem bilimciyi sinirlendirdi. Şener Üşümezsoy 'Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 4'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?' sözleriyle sunucuları eleştirdi.

YouTube Türkiye’nin en çok izlenen kanallarından olan Soğuk Savaş kanalında yayınlanan bir şaka ile ilgili savcılık soruşturma başlatmıştı.

YouTube’taki Soğuk Savaş programında yapılan bir şaka sebebiyle başlatılan soruşturma kapsamında kanalın sahiplerinden Boğaç Soydemir ve konuğu Enes Akgündüz tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerin harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamuya zarar verdiği iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Ekim ayı için geri sayım başlarken "Havalar ne zaman soğuyacak?", "Kar ne zaman yağacak?" sorularının yanıtı araştırılıyor.

Türkiye yazdan kalma günler yaşarken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarı geldi. Orhan Şen, X hesabından paylaşım yaparak 'Kuzeyde yaz bitti' dedi.

Güzelliği dillere destan oyuncu Devrim Özkan'ın Galatasaraylı futbolcu Lucas Torreira ile olan ilişkisi arapsaçına dönmüştü.

MasterChef dokuzuncu haftasıyla ekrana gelirken yeni bölümde hiç istenmeyen olayların yaşandığı fragmanda görüldü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray’daki Oval Ofis'te görüşmeye yapıldı.

Donald Trump ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, görüşme öncesinde Oval Ofis'te basın mensuplarının sorularını yanıtladı. “Cumhurbaşkanı Erdoğan çok çetin ve ülkesinde iyi işler yapıyor' diyen Donald Trump, 'İyi bir toplantı gerçekleştirirsek CAATSA yaptırımlarını hemen kaldırabiliriz' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da 'Trump'ın birinci ve ikinci döneminde Türkiye-ABD ilişkilerinde farklı bir süreci yaşıyoruz. F-35, F-16 ve Halkbank konusunu bugün etraflıca görüşeceğiz' dedi.

Arabesk müziğin güçlü sesi Güllü’den hayranlarını üzen haber geldi.

51 yaşındaki sanatçı, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki evinde 6. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Ölümüyle birlikte müzik camiası ve sevenleri derin bir üzüntüye boğuldu.

Arabesk müziğin sevilen ismi Güllü, Yalova’da beşinci kattaki evinin balkonundan düşerek hayatını kaybetti.

Acı haberi oğlu sosyal medya hesabından duyurdu. İntihar iddialarını kesin bir dille yalanlayan oğlu, olayın elim bir kaza sonucu yaşandığını açıkladı. Güllü’nün ani vefatı sevenlerini yasa boğarken, ünlü isimlerden de peş peşe taziye mesajları geldi.

Son dönemde 10 Gün Üçlemesi dizisindeki performansıyla gündemde olan usta oyuncu Nejat İşler, bu kez ekrandaki işlerinden çok gece hayatındaki bir anıyla konuşuluyor.

Son dönemde 10 Gün Üçlemesi dizisindeki performansıyla gündemde olan usta oyuncu Nejat İşler, bu kez ekrandaki işlerinden çok gece hayatındaki bir anıyla konuşuluyor.

Ünlü oyuncu, gece geç saatlerde gittiği bir mekândan çıkarken muhabirlerin sorularıyla karşılaştı ve verdiği sert tepkiyle dikkat çekti.

İstanbul Eyüpsultan’da Birkent ailesi yedikleri yemeğin ardından fenalaşarak hastaneye kaldırılmıştı.

Nejat İşler’in gece geç saatlerde bir muhabirle olan tartışması gündeme damga vurmuştu.

İşler, bir mekandan çıkarken röportaj yapmak için yanına gelen muhabire olan tavrıyla dikkat çekmişti. Muhabirin ısrarlı halleri karşısında sabrı tükenen İşler, küfürler savurmaya başlamıştı.

Şimdiyse olay anına ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Muhabirin Nejat İşler’e kafa attığı anlar sosyal medyada paylaşıldı.

Arabesk müziğin en önemli isimlerinden olan Güllü, Yalova’da bulunan evininin camından düşerek hayatını kaybetmişti.

Güllü’nün ölümü ile ilgili Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturması sürerken, Güllü’nün kızı Tuyan Ülkem’in poliste verdiği ilk ifadesi de ortaya çıktı. Tuyan Ülkem, “Annem roman havası oynarken camdan düştü. İtme kesinlikle yok” ifadelerini kullandı.

İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
