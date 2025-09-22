onedio
Balıkesir'deki Deprem İçin Röportaj Veren Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Çıldırdı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2025 - 11:16

Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programa Şener Üşümezsoy da katıldı. Ancak sık sık sözünün kesilmesi, reklam arası kararı verilememesi ve Üşümezsoy'un çok detaylı anlattığının ima edilmesi ünlü deprem bilimciyi sinirlendirdi. Şener Üşümezsoy 'Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 4'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?' sözleriyle sunucuları eleştirdi.

Dün gece saatlerinde merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen deprem korkuttu.

5.1 büyüklüğündeki deprem komşu illerden de hissedildi. Tanınan jeologlar gerek TV gerek kendi sosyal medyaları yoluyla halkı bilgilendirdi.

Show TV'nin konuğu ise Şener Üşümezsoy oldu.

