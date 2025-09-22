Balıkesir'deki Deprem İçin Röportaj Veren Şener Üşümezsoy Canlı Yayında Çıldırdı
Show TV'de yayınlanan Bu Sabah isimli programa Şener Üşümezsoy da katıldı. Ancak sık sık sözünün kesilmesi, reklam arası kararı verilememesi ve Üşümezsoy'un çok detaylı anlattığının ima edilmesi ünlü deprem bilimciyi sinirlendirdi. Şener Üşümezsoy 'Sabahın köründe beni kaldırdınız. Geldiğime pişman ettiniz. Sabah 4'te kalktım yayın için, 1 dakika mıydı?' sözleriyle sunucuları eleştirdi.
Dün gece saatlerinde merkez üssü Sındırgı'da meydana gelen deprem korkuttu.
Show TV'nin konuğu ise Şener Üşümezsoy oldu.
