Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Konser Soruşturması: 13 Kişi Gözaltına Alındı
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerin harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, 13 kişi için gözaltı kararı verildi.
Mansur da atacaklar içeri. Kaybettikleri belediyelerin hepsinini böyle usulsüzce geri alacaklar. Ve halk'a da CHP'yi kötü göstermeye çalışacaklar. Elbette ka... Devamını Gör
Mansur a bisey olmaz eğer olursa da turkiyenin beceriksizlerine karşı musalar gereğini yapması gerekir artık
Masak madem bu kadar güvenilirdi, o zaman piyasadaki fenomen adı altında vurgun yapanlar niye dışarıda?
O fenoların etinden sütünden faydalanan dayıları filan var, onlar bırakın semirsinler biz de yiyelim demişler. O yüzden serbestler.
Aradı aradı bulamayınca konser mi bahane edildi ☺️ isterseniz seçmeni tutuklayın yine de seçimi kaybedeceksiniz hünkarım😘