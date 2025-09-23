onedio
Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne Konser Soruşturması: 13 Kişi Gözaltına Alındı

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
23.09.2025 - 08:21 Son Güncelleme: 23.09.2025 - 08:54

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamuya zarar verdiği iddialarıyla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada 13 kişi gözaltına alındı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin düzenlediği konserlerin harcamalarına ilişkin soruşturma başlatıldı, 13 kişi için gözaltı kararı verildi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından 2021-2024 yılları arasında düzenlenen konserlere yönelik yapılan harcamaların kamu zararına sebebiyet verdiği iddialarına ilişkin Cumhuriyet Başkanlığınca yürütülen soruşturma kapsamında; 13 kişi gözaltına alındı.

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişliği tarafından düzenlenen tevdii raporu, MASAK incelemesi, Sayıştay incelemesi, bilirkişi raporlarına göre 32 adet konser hizmet alımında idarenin 154 milyon 453 bin 221 lira 60 kuruş zarara uğratıldığı tespit edildi.

Soruşturma kapsamında şüphelile arasında yer alan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı H. A. B, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili / Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. E., Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkan Vekili H. Z, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Eski Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili A. A. Ç, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili C. A, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı Kültür Etkinlikleri Şube Müdür Vekili K. B, Evren Teknik Grup Müzik Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti sahibi O. E, Universe Production Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti. sahibi S. E, Festiva ve Enfest Organizasyon Turizm San. Tic. Ltd. Şti. ortakları K. A ve S. Ç, Gurudan Turizm Danışmanlık Organizasyon Reklam San. Tic. A.Ş ortağı A. A, Yalınayak Gıda Organizasyon Turizm. San. Tic. Ltd. Şti. ortakları E. D ve L. E hakkında Görevi Kötüye Kullanma ve İhaleye Fesat Karıştırma suçlarından 23 Eylül tarihinden itibaren eş zamanlı olarak gözaltına alınmalarına karar verildi ve şüphelilerin tamamı gözaltına alındı.

Şüphelilerin yakalanmasına ve Cumhuriyet Başsavcılığına sevklerine yönelik işlemlere Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce devam ediliyor.

kawica4694

Mansur da atacaklar içeri. Kaybettikleri belediyelerin hepsinini böyle usulsüzce geri alacaklar. Ve halk'a da CHP'yi kötü göstermeye çalışacaklar. Elbette ka... Devamını Gör

gozlerimgozlerin

Mansur a bisey olmaz eğer olursa da turkiyenin beceriksizlerine karşı musalar gereğini yapması gerekir artık

Yagu

Masak madem bu kadar güvenilirdi, o zaman piyasadaki fenomen adı altında vurgun yapanlar niye dışarıda?

nolmus ki

O fenoların etinden sütünden faydalanan dayıları filan var, onlar bırakın semirsinler biz de yiyelim demişler. O yüzden serbestler.

Cihan Kutlu

Aradı aradı bulamayınca konser mi bahane edildi ☺️ isterseniz seçmeni tutuklayın yine de seçimi kaybedeceksiniz hünkarım😘