Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: "Montlarınızı Çıkarın, Yaz Bitti!"

Önümüzdeki günlerde hava durumunun ne olacağını paylaşan Prof. Dr.Orhan Şen, soğuk hava uyarısı yaptı. Orhan Şen'in paylaşımı şöyle oldu:

'Bugün ve yarın (25 Eylül Perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde istanbul 27 derece. Ankara 28 derece, İzmir 30 derece. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 derece.

29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık dahada düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde yaz bitti.'