onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: "Montlarınızı Çıkarın, Yaz Bitti!"

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen Duyurdu: "Montlarınızı Çıkarın, Yaz Bitti!"

hava durumu
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 12:51

Ekim ayı için geri sayım başlarken 'Havalar ne zaman soğuyacak?', 'Kar ne zaman yağacak?' sorularının yanıtı araştırılıyor. Türkiye yazdan kalma günler yaşarken Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen'den yeni uyarı geldi. Orhan Şen, X hesabından paylaşım yaparak 'Kuzeyde yaz bitti' dedi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Uzun süren 2025 yazı ülkeyi terk ediyor.

Uzun süren 2025 yazı ülkeyi terk ediyor.

2025 yazı hiç görülmemiş rekorlara imza attı. Pek çok ilçede sıcaklıklar 50 dereceye ulaştı. Vatandaşlar aşırı sıcaklardan dolayı dışarı adım atmazken aynı anda ülkenin ciğerleri de yangınlarla kavruldu. Eylül ayının sonlarında da ülke genelinde sıcaklıklar etkisini sürdürürken 'Kış ne zaman gelecek?', 'Kar ne zaman yağacak?', 'Havalar ne zaman soğuyacak?' sorularını beraberinde geldi.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın, yaz bitti" sözleriyle yeni bir soğuk hava uyarısı yaptı.

Meteoroloji Uzmanı Orhan Şen, "Montlarınızı çıkarın, yaz bitti" sözleriyle yeni bir soğuk hava uyarısı yaptı.
twitter.com

Önümüzdeki günlerde hava durumunun ne olacağını paylaşan Prof. Dr.Orhan Şen, soğuk hava uyarısı yaptı. Orhan Şen'in paylaşımı şöyle oldu:

'Bugün ve yarın (25 Eylül Perşembe) değerlendirin. Tüm yurtta sıcaklıklar ortalamanın üzerinde istanbul 27 derece. Ankara 28 derece, İzmir 30 derece. Yağış yok. Cumadan itibaren sıcaklık 5-6 derece düşecek. Cuma ve pazar İstanbul'da yağmur var sıcaklık 22-23 derece. 

29 Eylül ve Ekim başı kuzeyde yağışlar artacak sıcaklık dahada düşecek. Montlarınızı çıkartın. Kuzeyde yaz bitti.'

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
3
2
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın