onedio
article/comments
article/share
Haberler
Gündem
Fırtına Öncesi Sessizlik! Meteoroloji "Yazdan Kalma Son Günler" Haritasını Paylaştı

Fırtına Öncesi Sessizlik! Meteoroloji "Yazdan Kalma Son Günler" Haritasını Paylaştı

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
24.09.2025 - 07:42

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 24 Eylül hava tahmin raporunu paylaştı. Eylül ayının sonuna gelirken yazdan kalma son günlerin yaşandığı Türkiye genelinde yağışlı havalar eli kulağında. 24 Eylül Çarşamba günü hava nasıl olacak? İşte meteorolojiden 24 Eylül 2025 Çarşamba tahmini.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bugün hava nasıl olacak?

Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji, 24 Eylül Çarşamba günü hava tahmin haritasını paylaştı. Meteorolojinin raporuna göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bugün ülke genelinde güneşli bir hava olacak. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Fırtına öncesi sessizlik: Yağış ne zaman gelecek? Yağış var mı?

Fırtına öncesi sessizlik: Yağış ne zaman gelecek? Yağış var mı?

Meteorolojinin 5 günlük tahminini göre, 26 Eylül Cuma Günü Marmara bölgesi ve Karadeniz bölgesinde gök gürültülü sağanak yağış hakim olacak. 

27 Eylül Cumartesi günü Doğu Karadeniz’de sadece yağış gözükürken 28 Eylül Pazar günü ise Marmara ve Ege’nin iç kesimlerinde yağış olacak. 29 Eylül Pazartesi gününden itibaren ise başta İstanbul olmak üzere pek çok kent haftayı yağışla geçirecek.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın