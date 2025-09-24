Fırtına Öncesi Sessizlik! Meteoroloji "Yazdan Kalma Son Günler" Haritasını Paylaştı

Meteoroloji, 24 Eylül Çarşamba günü hava tahmin haritasını paylaştı. Meteorolojinin raporuna göre ülke genelinde yağış beklenmiyor. Bugün ülke genelinde güneşli bir hava olacak. Yapılan tahminlere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde Marmara'nın güney ve doğusu, Batı Karadeniz bölümü ile Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklığının yurdun doğu kesimlerinde mevsim normalleri civarında, diğer yerlerde normallerinin 2-4 derece üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.