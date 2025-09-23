Meteoroloji Uyardı: İstanbul’a Sağanak Yağış Geliyor!

Demirhan, bu yaz Türkiye genelinde sıcaklıkların hep ortalamanın üzerinde seyrettiğini, Marmara’da ise bu artışın çok daha dikkat çekici olduğunu söyledi. Haziran’da ortalama 1,2 derece, temmuzda 1,9 derece, ağustosta ise 1,4 derece artış yaşandı.

Şimdi ise 24-25 derece civarında seyreden havanın perşembe günüyle birlikte neredeyse 10 derece birden düşmesi bekleniyor.