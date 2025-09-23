onedio
Meteoroloji Uyardı: İstanbul'a Sağanak Yağış Geliyor!

Meteoroloji Uyardı: İstanbul’a Sağanak Yağış Geliyor!

23.09.2025 - 16:41

İstanbul’da yaz boyunca olağanın üstünde seyreden sıcak havalar artık yerini serin günlere bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Deniz Demirhan, perşembe itibarıyla sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağını duyurdu. Ayrıca Marmara genelinde başlayacak yağışların 4 Ekim’e kadar devam edebileceğini de ekledi.

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş bekleniyor.

Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş bekleniyor.

Demirhan, bu yaz Türkiye genelinde sıcaklıkların hep ortalamanın üzerinde seyrettiğini, Marmara’da ise bu artışın çok daha dikkat çekici olduğunu söyledi. Haziran’da ortalama 1,2 derece, temmuzda 1,9 derece, ağustosta ise 1,4 derece artış yaşandı. 

Şimdi ise 24-25 derece civarında seyreden havanın perşembe günüyle birlikte neredeyse 10 derece birden düşmesi bekleniyor.

Yağışların 4 Ekim'e kadar sürme ihtimali var.

Yağışların 4 Ekim'e kadar sürme ihtimali var.

Demirhan, yağışların 4 Ekim’e kadar sürebileceğini söyleyerek vatandaşlara Meteoroloji’nin günlük raporlarını takip etmeleri gerektiğini hatırlattı. Uzun vadede ise yağışlarda düşüş eğilimi olduğunu, kar yağışlarının da beklenenden az olabileceğini ifade etti. Kar miktarında 2 ila 5 milimetreye varan azalma ihtimalinden söz etti.

