Meteoroloji Uyardı: İstanbul’a Sağanak Yağış Geliyor!
İstanbul’da yaz boyunca olağanın üstünde seyreden sıcak havalar artık yerini serin günlere bırakmaya hazırlanıyor. İstanbul Teknik Üniversitesi’nden Dr. Deniz Demirhan, perşembe itibarıyla sıcaklıklarda sert bir düşüş yaşanacağını duyurdu. Ayrıca Marmara genelinde başlayacak yağışların 4 Ekim’e kadar devam edebileceğini de ekledi.
Marmara'da sıcaklıklarda ani düşüş bekleniyor.
Yağışların 4 Ekim'e kadar sürme ihtimali var.
