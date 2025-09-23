Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'de Polis Tarafından Durdurulunca Çareyi Trump'ı Aramakta Buldu

Videonun devamında, Macron'un sokaklarda dolaşıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği görülüyor. Ancak Macron'un aramasına, Trump'tan nasıl bir cevap geldiği bilinmiyor.

Amerika'da üst düzey siyasi isimler bir yere gitmek istediklerinde genellikle yollar kapatılıyor ve vatandaşlar bir süre geçiş yollarına alınmıyor. Trump'ın konvoyuna denk gelen Macron da polisler tarafından durdurulunca ikonik bir an ortaya çıktı.