Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'de Polis Tarafından Durdurulunca Çareyi Trump'ı Aramakta Buldu

Amerikan dizi ve filmlerinde görmüşsünüzdür, Amerika'da üst düzey bir siyasi ismin geçeceği yollar vatandaşlara kapatılır. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yollardan siyasi ismin kalabalık konvoyu geçer, bu sırada üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştır. ABD Başkanı Donald Trump da aracıyla bir yere gitmek istediğinde, yollar sadece kendisine tahsis edilir.
Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'yi ziyaretinde Donald Trump'ın konvoyuna denk geldi ve Macron'un aracı durduruldu. Macron, çareyi Trump'ı aramakta buldu.
"Sokakta bekliyorum çünkü her şey senin için donduruldu."
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Abi beni polis durdurdu Ankarada'ki dayimi ariyorum siz benim kim oldugumu ona sorun 😅
Bana teşkilatın numarasını gönderin 😅
Haritadan yer beğendirecek polise.