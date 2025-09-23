onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'de Polis Tarafından Durdurulunca Çareyi Trump'ı Aramakta Buldu

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ABD'de Polis Tarafından Durdurulunca Çareyi Trump'ı Aramakta Buldu

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
23.09.2025 - 13:38

İçerik Devam Ediyor

Amerikan dizi ve filmlerinde görmüşsünüzdür, Amerika'da üst düzey bir siyasi ismin geçeceği yollar vatandaşlara kapatılır. Bir süreliğine trafiğe kapatılan yollardan siyasi ismin kalabalık konvoyu geçer, bu sırada üst düzey güvenlik önlemleri alınmıştır. ABD Başkanı Donald Trump da aracıyla bir yere gitmek istediğinde, yollar sadece kendisine tahsis edilir.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron, ABD'yi ziyaretinde Donald Trump'ın konvoyuna denk geldi ve Macron'un aracı durduruldu. Macron, çareyi Trump'ı aramakta buldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz;

"Sokakta bekliyorum çünkü her şey senin için donduruldu."

"Sokakta bekliyorum çünkü her şey senin için donduruldu."

Videonun devamında, Macron'un sokaklarda dolaşıp vatandaşlarla fotoğraf çektirdiği görülüyor. Ancak Macron'un aramasına, Trump'tan nasıl bir cevap geldiği bilinmiyor.

Amerika'da üst düzey siyasi isimler bir yere gitmek istediklerinde genellikle yollar kapatılıyor ve vatandaşlar bir süre geçiş yollarına alınmıyor. Trump'ın konvoyuna denk gelen Macron da polisler tarafından durdurulunca ikonik bir an ortaya çıktı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
12
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
withlove_

Abi beni polis durdurdu Ankarada'ki dayimi ariyorum siz benim kim oldugumu ona sorun 😅

KumdanKum

Bana teşkilatın numarasını gönderin 😅

Bozkurt

Haritadan yer beğendirecek polise.