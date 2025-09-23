onedio
Sosyal Medya Fenomeni Kitzia Mitre'nin Çocuğunun Kulağından Yengeç Çıktı

Ali Can YAYCILI
23.09.2025 - 07:28

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Kitzia Mitre, oğlu Pedro ile tatilden döndükten sonra küçük çocuğun rahatsızlığını fark etti. Pedro’nun kulağında bir şeylerin hareket ettiğini söylemesi üzerine hastaneye giden Mitre, oğlunun kulağından ‘yengeç’ çıkarılma anlarını TikTok hesabından paylaştı.

İşte Pedro'nun kulağından yengeç çıkarılma anları:

Sosyal medya fenomeni ve aynı zamanda da moda tasarımcısı olan Kitzia Mitre’nin oğlunun kulağından yengeç çıkarıldı.

Küçük Pedro, hastaneye gitmeden önce annesine 'beynimin içinde bir şeyler yürüyor' dedi. Acilen hastaneye götürülen Pedro operasyona alındı ve doktorlar tarafından kulağının içinden canlı bir yengeç çıkarıldı.

Mitre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir korku açıldı: Pedro’nun kulağına bir yengeç girdi. Böyle bir şeyin olması çok düşük ihtimal ama oldu” ifadelerini kullandı.

