Sosyal Medya Fenomeni Kitzia Mitre'nin Çocuğunun Kulağından Yengeç Çıktı

Küçük Pedro, hastaneye gitmeden önce annesine 'beynimin içinde bir şeyler yürüyor' dedi. Acilen hastaneye götürülen Pedro operasyona alındı ve doktorlar tarafından kulağının içinden canlı bir yengeç çıkarıldı.

Mitre, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Yeni bir korku açıldı: Pedro’nun kulağına bir yengeç girdi. Böyle bir şeyin olması çok düşük ihtimal ama oldu” ifadelerini kullandı.