Sosyal Medya Fenomeni Kitzia Mitre'nin Çocuğunun Kulağından Yengeç Çıktı

Moda tasarımcısı ve sosyal medya fenomeni Kitzia Mitre, oğlu Pedro ile tatilden döndükten sonra küçük çocuğun rahatsızlığını fark etti. Pedro’nun kulağında bir şeylerin hareket ettiğini söylemesi üzerine hastaneye giden Mitre, oğlunun kulağından ‘yengeç’ çıkarılma anlarını TikTok hesabından paylaştı.
İşte Pedro'nun kulağından yengeç çıkarılma anları:
