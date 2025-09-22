Amerika'ya Taşınan Doktor, İlk Ayki Maaşını ve Harcamalarını Paylaştı!

Türkiye'den yurt dışına göç eden insanların neler yaşadığını çoğu zaman merak ederiz. Hayatlarında neler değişti, neleri hangi fiyata alıyorlar diye merak etmemek elde değil. Bir doktor da Amerika'ya taşındıktan sonra merak edilen bu soruların cevabını paylaştı. Aldığı maaşı ve ilk ayki harcamalarını paylaşan doktorun videosu sosyal medyada çok konuşuldu.
Kaynak: Berk Kaan Aktaş
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan izleyebilirsiniz:
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Yurt dışına taşınan insanların hayatlarına dair pek çok şeyi merak ederiz.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın