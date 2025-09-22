onedio
Formula 1 Pilotları Azerbaycan Milli Marşını Coşkuyla Okuyan Miniklere Kayıtsız Kalamadı

Formula 1 Pilotları Azerbaycan Milli Marşını Coşkuyla Okuyan Miniklere Kayıtsız Kalamadı

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
22.09.2025 - 15:55

Dünyanın en büyük motor sporları organizasyonlarından Formula 1'in son ayağı Bakü'de gerçekleşti. Ev sahibi olarak Azerbaycan'ın milli marşı da okundu. Seremonideki çocukların milli marşlarını coşkuyla okuması McLaren'in ve Mercedes'in İngiliz pilotları Lando Norris ve George Russell'ın gözünden kaçmadı. İki pilot böyle görüntülendi.

İşte o görüntüler 📹

Grand Prix'i Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

Grand Prix'i Red Bull'un Hollandalı pilotu Max Verstappen kazandı.

