İtalya’da Ameliyat Olan Türk Gencin Narkozlu Haliyle Aklına Gelen İlk Şey Kebap Yemek Oldu!

İtalya'da Ameliyat Olan Türk Gencin Narkozlu Haliyle Aklına Gelen İlk Şey Kebap Yemek Oldu!

22.09.2025 - 15:48

@gulizarermiss adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, İtalya’da ameliyat olduğunda narkozun etkisiyle yaşadıklarını paylaştı. Narkozlu videolar sosyal medyada anında ilgi görüyor. O anlarda söyleneceklerin hesapsız oluşu aslında yeni bir fobinin kilidini açtı desek abartmış olmayız. Genç kadın da kebap aşermesiyle herkesi güldürmüştü. Gelin o anları birlikte izleyelim!

İşte o anlar 👇

Bizdeki kebap sevgisi bambaşka bir boyutta.

Ancak kebap bir yana, narkoz fobisi kabul edelim ki hepimizde yavaş yavaş oluşmaya başladı. İtiraflar mı yapacağım, küfürler mi edeceğim derken insan bir gerilmiyor değil… Sizin de benzer anılarınız varsa yorumlarda bekliyoruz!

