İtalya’da Ameliyat Olan Türk Gencin Narkozlu Haliyle Aklına Gelen İlk Şey Kebap Yemek Oldu!

@gulizarermiss adlı Instagram hesabından içerikler üreten genç kadın, İtalya’da ameliyat olduğunda narkozun etkisiyle yaşadıklarını paylaştı. Narkozlu videolar sosyal medyada anında ilgi görüyor. O anlarda söyleneceklerin hesapsız oluşu aslında yeni bir fobinin kilidini açtı desek abartmış olmayız. Genç kadın da kebap aşermesiyle herkesi güldürmüştü. Gelin o anları birlikte izleyelim!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
İşte o anlar 👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bizdeki kebap sevgisi bambaşka bir boyutta.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği videolarıyla siz okuyucularımıza aktarıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın