Kabin Memuru, Hosteslerin Bildiği Ama Yolcuların Pek Fazla Bilmediği Gerçekleri Açıkladı

Hostesin verdiği bilgilere göre; aynı anda yemek yemeyen ve aynı menüyü seçemeyen kokpit ekibinin bu tercihi, güvenlik protokolünden kaynaklanıyor. Olası bir gıda zehirlenmesinde en az bir pilotun sağlıklı kalmasını garanti altına almak, uçağın emniyeti açısından kritik önem taşıyor.

Hostes ayrıca iniş ve kalkışta camların açık tutulmasının nedenini de açıkladı. Dışarıda olası bir sorun –örneğin kuş çarpması ya da kanatta farklı bir durum– yolcular tarafından fark edilip ekibe bildirilebiliyor. Masaların kapalı, koltukların dik olmasının da tahliye sırasında zaman kazandırmak ve omurga sağlığını korumak için zorunlu olduğunu belirtti.

1980’lerde yaşanan bir olay üzerinden kemerlerin önemine de dikkat çeken hostes, uçağın üst kısmı koptuğunda tüm yolcuların hayatta kaldığını, ancak kemeri bağlı olmayan kabin amirinin yaşamını yitirdiğini anlattı. “Havacılık tarihi kanla yazıldı” diyen hostesin sözleri, yolcuların bir dahaki sefere uyarıları çok daha dikkatle dinlemesini sağlayacak gibi görünüyor.