Kabin Memuru, Hosteslerin Bildiği Ama Yolcuların Pek Fazla Bilmediği Gerçekleri Açıkladı

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 14:52

Uçakta kemerlerinizi bağlayın, masanızı kapatın, koltuğunuzu dik konuma getirin… Hepimiz defalarca duyduk ama çoğu zaman sebebini sorgulamadık. Sosyal medyada bir hostes, yolcuların pek bilmediği ama kabin ekibinin çok iyi bildiği ufak sırları anlattı. Pilotların neden aynı yemeği yiyemediğinden, camların neden açık tutulduğuna kadar birçok detayı paylaşan hostes, aslında her şeyin güvenlikle ilgili olduğunu vurguladı. Havacılık tarihinden ilginç örneklerle de desteklediği açıklamalar kısa sürede gündem oldu.

Buradan izleyebilirsiniz:

Sosyal medyada "hosteslendiniz" isimli kullanıcı, “hosteslerin bildiği ama yolcuların pek bilmediği küçük detaylar” başlığıyla yayınladığı videoda sık sık duyduğumuz anonsların aslında ne kadar önemli olduğunu anlattı.

Hostesin verdiği bilgilere göre; aynı anda yemek yemeyen ve aynı menüyü seçemeyen kokpit ekibinin bu tercihi, güvenlik protokolünden kaynaklanıyor. Olası bir gıda zehirlenmesinde en az bir pilotun sağlıklı kalmasını garanti altına almak, uçağın emniyeti açısından kritik önem taşıyor.

Hostes ayrıca iniş ve kalkışta camların açık tutulmasının nedenini de açıkladı. Dışarıda olası bir sorun –örneğin kuş çarpması ya da kanatta farklı bir durum– yolcular tarafından fark edilip ekibe bildirilebiliyor. Masaların kapalı, koltukların dik olmasının da tahliye sırasında zaman kazandırmak ve omurga sağlığını korumak için zorunlu olduğunu belirtti.

1980’lerde yaşanan bir olay üzerinden kemerlerin önemine de dikkat çeken hostes, uçağın üst kısmı koptuğunda tüm yolcuların hayatta kaldığını, ancak kemeri bağlı olmayan kabin amirinin yaşamını yitirdiğini anlattı. “Havacılık tarihi kanla yazıldı” diyen hostesin sözleri, yolcuların bir dahaki sefere uyarıları çok daha dikkatle dinlemesini sağlayacak gibi görünüyor.

