Ünlü Manken Ece Gürsel'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Ünlü Manken Ece Gürsel'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf Sosyal Medyada Olay Yarattı!

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 13:53

Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel katıldığı programda sözleriyle gündem oldu. “Yaramaz dönemlerim oldu” diyerek yıllar sonra itiraflarda bulunan Gürsel, bilerek frikik verdiği zamanlar olduğunu söyledi. “O dönemde herkes yapardı, hatta kuliste provasını bile yaparlardı” diyen Gürsel’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir yandan evlilik kriterlerini de açıklayan ünlü isim, kendisinden daha az seviyede biriyle asla evlilik yoluna girmeyeceğini söyledi. 

İşte o olay açıklamalar ve gelen yorumlar...

Türk moda dünyasının bir dönem en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ece Gürsel'in adını mutlaka duymuşsunuzdur.

Türk moda dünyasının bir dönem en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ece Gürsel'in adını mutlaka duymuşsunuzdur.

15 yaşında adım attığı podyumlarda kısa sürede adından söz ettirmiş, yıllarca podyumların tozunu attırmış bir model kendisi. Güzelliği, fiziği ve tarzıyla 2000’li yılların en çok konuşulan mankenlerinden biri olmayı başaran Ece Gürsel, sadece defilelerde değil, magazin gündeminde de sık sık yer almıştı. Bugünlerde ekranlarda daha sakin bir hayat sürse de hala açıklamalarıyla gündeme oturan Gürsel, bu kez Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu Şimdi Konuşmak Modam programına konuk oldu. Programdaki sözleriyle sosyal medyayı salladı.

Programda geçmişte gazeteci Hıncal Uluç'la anılan dostluğuna da değinen Gürsel, "Ünlü olmak için Hıncal Uluç'un adını kullandınız mı?" sorusuna net yanıt verdi:

Programda geçmişte gazeteci Hıncal Uluç’la anılan dostluğuna da değinen Gürsel, “Ünlü olmak için Hıncal Uluç’un adını kullandınız mı?” sorusuna net yanıt verdi:

“Bir kez daha dünyaya gelsem ve aynı yolda yürüyor olsam inan çekinmeden yine Hıncal’ı seçerdim. İnancım, akıl hocam, yol arkadaşım oldu” diyerek iddialı sözler söyledi.

Bununla da kalmayan Gürsel, evlilik kriterlerini açıklarken de çok net konuştu: “Biri gelir de bana benim sağlayamadığım gücü sağlarsa evliliğe yeşil ışık yakarım. Benimle eşdeğer olmayan, benden düşük seviyede biriyle evlilik yoluna girmem” diyerek şartlarını açıkça dile getirdi.

Ancak en çok ses getiren kısım, “yaramaz dönemlerim” diye adlandırdığı yıllara dair yaptığı itiraf oldu.

