Ünlü Manken Ece Gürsel'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf Sosyal Medyada Olay Yarattı!
Ünlü model ve şarkıcı Ece Gürsel katıldığı programda sözleriyle gündem oldu. “Yaramaz dönemlerim oldu” diyerek yıllar sonra itiraflarda bulunan Gürsel, bilerek frikik verdiği zamanlar olduğunu söyledi. “O dönemde herkes yapardı, hatta kuliste provasını bile yaparlardı” diyen Gürsel’in sözleri sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Bir yandan evlilik kriterlerini de açıklayan ünlü isim, kendisinden daha az seviyede biriyle asla evlilik yoluna girmeyeceğini söyledi.
İşte o olay açıklamalar ve gelen yorumlar...
Türk moda dünyasının bir dönem en dikkat çekici isimlerinden biri olan Ece Gürsel'in adını mutlaka duymuşsunuzdur.
Programda geçmişte gazeteci Hıncal Uluç’la anılan dostluğuna da değinen Gürsel, “Ünlü olmak için Hıncal Uluç’un adını kullandınız mı?” sorusuna net yanıt verdi:
Ancak en çok ses getiren kısım, “yaramaz dönemlerim” diye adlandırdığı yıllara dair yaptığı itiraf oldu.
