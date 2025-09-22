Ünlü Manken Ece Gürsel'den Yıllar Sonra Gelen İtiraf Sosyal Medyada Olay Yarattı!

15 yaşında adım attığı podyumlarda kısa sürede adından söz ettirmiş, yıllarca podyumların tozunu attırmış bir model kendisi. Güzelliği, fiziği ve tarzıyla 2000’li yılların en çok konuşulan mankenlerinden biri olmayı başaran Ece Gürsel, sadece defilelerde değil, magazin gündeminde de sık sık yer almıştı. Bugünlerde ekranlarda daha sakin bir hayat sürse de hala açıklamalarıyla gündeme oturan Gürsel, bu kez Uğurkan Erez ve Erol Albayrak’ın sunduğu Şimdi Konuşmak Modam programına konuk oldu. Programdaki sözleriyle sosyal medyayı salladı.