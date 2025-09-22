73 Yaşındaki Diva Yine Formunda: Bülent Ersoy'un Konserdeki Çıkışı Seyirciyi Şoke Etti

Türk müziğinin yaşayan efsanesi, sahnelerin divası Bülent Ersoy yine gündemde! Her konserinde seyirciyle kurduğu diyaloglarla olay olan Diva, bu kez sahnede “Uyuşuk adamı hiç sevmem, tokatla yataktan atarım” sözleriyle izleyicileri şoke etti. Daha önce sahnede ettiği küfürlerle tartışma yaratan Ersoy’un son çıkışı sosyal medyada yine gündem oldu.
İşte Diva’nın son konserinde yaşananlar…
Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden Bülent Ersoy’u tanımayanınız yoktur.
Son konserinde mikrofonu eline alan Diva, seyircileri kahkahaya boğan bir çıkış daha yaptı.
