onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
73 Yaşındaki Diva Yine Formunda: Bülent Ersoy'un Konserdeki Çıkışı Seyirciyi Şoke Etti

73 Yaşındaki Diva Yine Formunda: Bülent Ersoy'un Konserdeki Çıkışı Seyirciyi Şoke Etti

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Magazin Editörü
22.09.2025 - 12:47

İçerik Devam Ediyor

Türk müziğinin yaşayan efsanesi, sahnelerin divası Bülent Ersoy yine gündemde! Her konserinde seyirciyle kurduğu diyaloglarla olay olan Diva, bu kez sahnede “Uyuşuk adamı hiç sevmem, tokatla yataktan atarım” sözleriyle izleyicileri şoke etti. Daha önce sahnede ettiği küfürlerle tartışma yaratan Ersoy’un son çıkışı sosyal medyada yine gündem oldu. 

İşte Diva’nın son konserinde yaşananlar…

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Buradan izleyebilirsiniz:

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden Bülent Ersoy’u tanımayanınız yoktur.

Türk sanat müziğinin en güçlü seslerinden Bülent Ersoy’u tanımayanınız yoktur.

Yıllardır hem kostümleriyle hem de sahnedeki esprili tavırlarıyla gündemden düşmeyen Diva, 74 yaşına gelmesine rağmen hala sahnede enerjisiyle izleyenleri büyülüyor. Geçtiğimiz haftalarda Antalya Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne aldığı sırada küfürlü sözleriyle sosyal medyada büyük yankı uyandırmıştı hatırlarsanız.

Kaçıranlar için:

Son konserinde mikrofonu eline alan Diva, seyircileri kahkahaya boğan bir çıkış daha yaptı.

Son konserinde mikrofonu eline alan Diva, seyircileri kahkahaya boğan bir çıkış daha yaptı.

“Uyuşuk adamı hiç sevmem. Tokatlar yataktan atarım” diyerek izleyicileri güldüren sanatçı, ardından sahne şovunu hız kesmeden sürdürdü. Enerjisiyle sahneyi dolduran Ersoy, seyircilerine dönerek “Arkadaki fakirler hazır mı?” sözleriyle yine gündeme oturdu. Seyircilerden gelen kahkahalar üzerine de “Yanınıza geleyim mi?” diyerek gönüllerini aldı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gülistan Başköy
Gülistan Başköy
Magazin Editörü
Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü mezunuyum. Mezuniyetimin ardından medya ve içerik üretimi alanında çeşitli eğitimler alarak kendimi geliştirdim. 2020 yılından itibaren editörlük ve muhabirlik gibi farklı pozisyonlarda çalışarak medya sektöründe aktif rol aldım. 2024 yılı itibariyle de Onedio'da görev alıyor, gündemin en çok konuşulan konularını en hızlı ve en doğru şekilde okuyucularla buluşturmayı hedefliyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
2
1
1
1
1
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın