onedio
article/comments
article/share
Haberler
Video
Öğrenci Evinin Mutfağını Bir Aydır Temizlemeyen Gencin Temizlik Videosu İçinizi Rahatlatacak

Öğrenci Evinin Mutfağını Bir Aydır Temizlemeyen Gencin Temizlik Videosu İçinizi Rahatlatacak

Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI - Gündem Editörü
22.09.2025 - 14:55

İçerik Devam Ediyor

Öğrenci evlerinin adeta bir dekoru olan 'yıkanmayan bulaşıklar'ın temizlenerek mutfağın 'normal' hale gelmesi gören herkesi mutlu etti. Bir öğrenci, 1 aydır yıkanmayan bulaşıkları ve 'çok kirlenen' mutfağı temizlemeye karar verince ortaya herkesi rahatlatan mutlu görüntüler çıktı, video sosyal medyada gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İşte sosyal medyada gündem olan öğrenci evi mutfağı temizlik videosu:

Öğrenci evindeki mutfak ve bulaşık temizliği videosu hepimizin içini rahatlattı!

Öğrenci evindeki mutfak ve bulaşık temizliği videosu hepimizin içini rahatlattı!

Özellikle ‘erkek öğrenci evlerinde’ yaşanan bulaşık karmaşasını birçoğumuz görmüşüzdür, yaşamışızdır. Günlerce yıkanmayan bulaşıklar dağ gibi olur artık kokmaya başlar. 

Bir genç de öğrenci evinde 1 aydır yıkamadıkları bulaşıklar karşısında artık direnmeyi bıraktı ve dağ gibi olan bulaşıkları yıkayıp mutfağını temizledi. 

Mutfağın son hali herkesin içinde bir ferahlama yarattı.

twitter.com
twitter.com
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
twitter.com
twitter.com
twitter.com
twitter.com
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Ali Can YAYCILI
Ali Can YAYCILI
Gündem Editörü
2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın