Kedilerin Isırık Saldırılarından Kurtulmak İçin Bulunan Bi' Garip Yöntem

Kedilerin birbirinden garip davranışları var hiç şüphesiz. Bunlardan birisi de durup dururken size karşı saldırıya geçmeleri. Ev kedileri, bir anda sizi ısırmaya karar verip üst üste aynı yeri ısırmaya başlayabilir. Haliyle bu durum bir süre sonra oldukça acı verici olabilir. Özellikle de kolunuzda kedinizin diş izleri kalırsa!
Peki kedilerin zamansız ısırık saldırılarından kurtulmak için ne yapılabilir? Instagram'da 'handisgo' isimli içerik üreticisi, kedilerin ısırıklarından kurtulmak için denediği yöntemi paylaştı. Bu yöntem, kendi kedisinde işe yaradı.
Gelin bakalım neymiş bu yöntem?
Kaynak: Instagram / handisgo
Buradan izleyebilirsiniz;
Tek yapmanız gereken şey, kedinin ısırdığı yeri yalamak.
Aşılı ve bakımlı kedileri bilmem ama özellikle dışarıyla temas etmiş kediye karşı bunu asla yapmayın! Hayvanda kuduz varsa %100 kapmış olursunuz ve belirti g... Devamını Gör
tat ve koku duyarlılıkları nedeniyle, tükürüğünü tiksinç bulup rahatsız oluyor muhtemelen
