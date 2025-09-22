onedio
Kedilerin Isırık Saldırılarından Kurtulmak İçin Bulunan Bi' Garip Yöntem

Dilara Bağcı
22.09.2025 - 14:20

Kedilerin birbirinden garip davranışları var hiç şüphesiz. Bunlardan birisi de durup dururken size karşı saldırıya geçmeleri. Ev kedileri, bir anda sizi ısırmaya karar verip üst üste aynı yeri ısırmaya başlayabilir. Haliyle bu durum bir süre sonra oldukça acı verici olabilir. Özellikle de kolunuzda kedinizin diş izleri kalırsa!

Peki kedilerin zamansız ısırık saldırılarından kurtulmak için ne yapılabilir? Instagram'da 'handisgo' isimli içerik üreticisi, kedilerin ısırıklarından kurtulmak için denediği yöntemi paylaştı. Bu yöntem, kendi kedisinde işe yaradı.

Gelin bakalım neymiş bu yöntem?

Kaynak: Instagram / handisgo

Tek yapmanız gereken şey, kedinin ısırdığı yeri yalamak.

'Kedinizin ısırdığı yeri yalarsanız, kediniz bir daha orayı ısırmaz' yöntemini deneyen kişi, bu yöntemin başarılı olduğunu kanıtladı. Kedi, tekrar ısırmak için aynı yere yöneldi fakat ıslaklığı hissettiği anda ne olduğunu anlayamadı ve ısırmaktan vazgeçti! Kedinin garip bakışları da cabası :)

Siz de bu yöntemi denerseniz yorumlarda paylaşmayı unutmayın.

Peki kediler bizi neden ısırır?

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Turkish Rap

Aşılı ve bakımlı kedileri bilmem ama özellikle dışarıyla temas etmiş kediye karşı bunu asla yapmayın! Hayvanda kuduz varsa %100 kapmış olursunuz ve belirti g... Devamını Gör

eliyya

tat ve koku duyarlılıkları nedeniyle, tükürüğünü tiksinç bulup rahatsız oluyor muhtemelen

Emre Keskin

çok eski