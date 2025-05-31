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Kediler Neden Bazen Durduk Yere Bizi Isırır?

Kediler Neden Bazen Durduk Yere Bizi Isırır?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
31.05.2025 - 12:40

Kediniz bazen durup dururken sizi ısırıyor gibi mi davranıyor? Tam da sevimli sevimli sevilirken bir anda gelen o ani diş darbeleri sizi şaşırtıyorsa yalnız değilsiniz. Bu davranış, dışarıdan bakıldığında nedensiz gibi görünse de aslında oldukça açıklanabilir. Kedilerin dünyasında bu tür tepkiler iletişimin ta kendisi. Yani aslında kediniz size bir şey anlatıyor olabilir.

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Kediler doğada hem avcı hem de av oldukları için pek çok içgüdüsel davranışı hala ev ortamında da sergileyebiliyor.

Kediler doğada hem avcı hem de av oldukları için pek çok içgüdüsel davranışı hala ev ortamında da sergileyebiliyor.

Yavruluk dönemlerinde kardeşleriyle yeterince oyun oynamamış kediler, dişlerinin gücünü nasıl ayarlayacaklarını öğrenemeyebilir. Bu yüzden bazen sizi fazla sert bir şekilde ısırabilirler. Ancak bu saldırganlık anlamına gelmez. 

Bu durumda onu cezalandırmak yerine dikkatini bir oyuncağa yönlendirmek daha etkili olur. Böylece kediniz hem oyun ihtiyacını karşılar hem de sizi ısırmanın doğru bir davranış olmadığını öğrenmiş olur.

"Durduk yere ısırdı" dediğiniz anların "durduk yere" olduğuna emin miyiz?

"Durduk yere ısırdı" dediğiniz anların "durduk yere" olduğuna emin miyiz?

En çok karşılaşılan durum 'petting aggression' olarak bilinir. Yani kediniz bir anda sevilmek istemediğine karar verir ve sizi uyarır. İnsanlar bunu çoğu zaman nedensiz saldırganlık olarak algılasa da kediler, sevilmekten bunaldıklarında ısırarak tepki verebilirler. 

Genellikle kulakları geriye yatarsa, başını çeker ya da kuyruğunu oynatırsa o bölgede daha fazla sevilmek istemediğinin göstergesidir. Uyarılara dikkat etmeden devam ederseniz, ısırıkla karşılaşmanız olası. Bu bir agresyon değil, sınır çizme biçimidir.

Bazı ısırıklar ise tamamen şefkatten kaynaklanır.

Bazı ısırıklar ise tamamen şefkatten kaynaklanır.

Kediler tıpkı yoğurma davranışında olduğu gibi, sizi hafifçe ısırarak sevgilerini gösterebilir. Bu tür ısırıklar canınızı acıtmaz çünkü niyetleri zarar vermek değildir. Hatta sevgi ısırıkları genellikle sizden ilgi ya da mama istediklerinde de görülebilir. 

Ancak bu davranış zamanla rahatsız edici hale gelirse, kedinizi ödüllendirme biçiminizi değiştirebilirsiniz. Yani ısırırken ilgiyi kesip, durduğunda sevgi ya da ödül vermek etkili yöntem olabilir.

Elbette her ısırık masum değil.

Elbette her ısırık masum değil.

Kedinizin aniden saldırgan davranmaya başlaması stres, korku ya da hastalık kaynaklı olabilir. Yeni bir ortama geçiş, eve gelen yabancılar veya veteriner ziyaretleri gibi durumlar kedilerde savunma mekanizmasını tetikleyebilir. Bu anlarda tıslama, sırt kabartma ve diş gösterme gibi işaretler de görülebilir. 

Eğer davranışlar sıklaşırsa veya kedinizde genel bir huzursuzluk varsa, altında yatan tıbbi bir neden olabilir. Toksoplazmozis, hipertiroidi, epilepsi, diş ağrıları ya da artrit gibi rahatsızlıklar, agresif tepkilere yol açabilir. Bu tür bir durumdan şüpheleniyorsanız vakit kaybetmeden veterinerin yolunu tutmalısınız.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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