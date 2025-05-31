Kediler Neden Bazen Durduk Yere Bizi Isırır?

Yavruluk dönemlerinde kardeşleriyle yeterince oyun oynamamış kediler, dişlerinin gücünü nasıl ayarlayacaklarını öğrenemeyebilir. Bu yüzden bazen sizi fazla sert bir şekilde ısırabilirler. Ancak bu saldırganlık anlamına gelmez.

Bu durumda onu cezalandırmak yerine dikkatini bir oyuncağa yönlendirmek daha etkili olur. Böylece kediniz hem oyun ihtiyacını karşılar hem de sizi ısırmanın doğru bir davranış olmadığını öğrenmiş olur.