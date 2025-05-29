Kediler Neden Mama Yedikten Hemen Sonra Patilerini Yalar?
Kediniz mama yedikten hemen sonra patisini yalamaya başlıyor mu? Ardından da o patiyi alıp yüzüne sürüyorsa, yalnız değilsiniz. Bu davranış pek çok kedide görülüyor ve bazen 'Acaba kaba mı bastı?' diye bile düşündürebiliyor. Oysa olayın mama kabıyla pek ilgisi yok. Tamamen içgüdüsel ve aslında düşündüğümüzden daha derin bir nedeni var.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler, uyanık kaldıkları sürenin neredeyse yarısını kendilerini temizlemekle geçirir.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kediler sadece temizlenmek için yalanmıyor.
Minik yavrular ilk başta bu konuda pek becerikli olmuyor.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın