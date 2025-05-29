Kediler Neden Mama Yedikten Hemen Sonra Patilerini Yalar?

Temizlenmek aynı zamanda kedileri rahatlıyor ve hatta streslerini azaltıyor diyebiliriz. Ayrıca tükürükleriyle tüylerini ıslatmaları vücut ısılarını düşürmelerine yardımcı oluyor çünkü terleme gibi bir yetenekleri yok. Üstelik kedilerin tükürüğünde bazı yararlı maddeler var, hafif yaraları iyileştirme gücüne bile sahip.

Tabii bu, kendi kendine tedaviye izin vermek anlamına gelmiyor. Aşırı yalama bazen cilt sorunlarının habercisi olabilir. O yüzden iyice gözlemlemenizde fayda var.