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Kediler Neden Mama Yedikten Hemen Sonra Patilerini Yalar?

Kediler Neden Mama Yedikten Hemen Sonra Patilerini Yalar?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
29.05.2025 - 19:06

Kediniz mama yedikten hemen sonra patisini yalamaya başlıyor mu? Ardından da o patiyi alıp yüzüne sürüyorsa, yalnız değilsiniz. Bu davranış pek çok kedide görülüyor ve bazen 'Acaba kaba mı bastı?' diye bile düşündürebiliyor. Oysa olayın mama kabıyla pek ilgisi yok. Tamamen içgüdüsel ve aslında düşündüğümüzden daha derin bir nedeni var.

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Kediler, uyanık kaldıkları sürenin neredeyse yarısını kendilerini temizlemekle geçirir.

Kediler, uyanık kaldıkları sürenin neredeyse yarısını kendilerini temizlemekle geçirir.

Özellikle yemek sonrası hemen işe koyulmaları boşuna değil. Doğada yemek kokusu iz bırakır, bu yüzden karnını doyuran kedi önce kendini temizleyerek ortalıktan silinmeye çalışır. 

Evde yaşıyor olsalar bile bu refleks hala devam ediyor. Dilleri her yere yetişmediği için de patilerini yalayıp yüzlerini silerek işi tamamlıyorlar. Kısacası onların doğal makyaj temizleme pamuğu diyebiliriz.

Kediler sadece temizlenmek için yalanmıyor.

Kediler sadece temizlenmek için yalanmıyor.

Temizlenmek aynı zamanda kedileri rahatlıyor ve hatta streslerini azaltıyor diyebiliriz. Ayrıca tükürükleriyle tüylerini ıslatmaları vücut ısılarını düşürmelerine yardımcı oluyor çünkü terleme gibi bir yetenekleri yok. Üstelik kedilerin tükürüğünde bazı yararlı maddeler var, hafif yaraları iyileştirme gücüne bile sahip. 

Tabii bu, kendi kendine tedaviye izin vermek anlamına gelmiyor. Aşırı yalama bazen cilt sorunlarının habercisi olabilir. O yüzden iyice gözlemlemenizde fayda var.

Minik yavrular ilk başta bu konuda pek becerikli olmuyor.

Minik yavrular ilk başta bu konuda pek becerikli olmuyor.

Yavru kediler bu beceriyi genellikle annelerinden görerek öğrenirler. Yavru kedilerin yemek sonrası üstlerinin başlarının kirli kalması bu yüzdendir. Annesi tarafından temizlenen bir yavru, zamanla bu ritüeli kendi başına uygulamaya başlar. 

Kediler temizlik konusunda çok titiz ama bazen bu titizlik takıntıya dönüşebiliyor. Eğer sürekli aynı bölgeyi yalıyor, tüy döküyor ya da cildinde kızarıklıklar oluşuyorsa bir sorun olabilir. Bu durum genellikle stresle ya da parazitlerle ilgili olabiliyor. Böyle bir şey fark ederseniz veterinere danışmak en iyisi. Çünkü kedinizin temizlik yapıyor gibi görünen davranışı, aslında yardım istiyor olabilir.

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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