Kediler Gerçekten Karanlıkta Görebiliyor mu?
Kediniz geceleri evin içinde fırtına gibi koştururken hiç 'Bu karanlıkta nasıl görüp de hiçbir yere çarpmıyor?' diye düşündünüz mü? Biz insanlar gece bir ışık bile olmadan yürümekte zorlanırken onlar adeta ninja gibi hareket ediyor. Hatta çoğu zaman karanlıkta bizden önce tepkiler veriyorlar. Bu yüzden pek çok kişi 'Kediler gece görüşüne mi sahip?' sorusunu sormadan edemiyor. Cevap ise düşündüğünüz kadar siyah beyaz değil.
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Kediler, insanların aksine çok az ışıkta bile çevrelerini algılayabilecek bir görüş sistemine sahip.
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Kediler gece hayvanı zannedilse de aslında “crepuscular” yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.
Kediler insanların gördüğü tüm renkleri göremez.
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Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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