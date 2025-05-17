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Kediler Gerçekten Karanlıkta Görebiliyor mu?

Kediler Gerçekten Karanlıkta Görebiliyor mu?

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
17.05.2025 - 18:42

Kediniz geceleri evin içinde fırtına gibi koştururken hiç 'Bu karanlıkta nasıl görüp de hiçbir yere çarpmıyor?' diye düşündünüz mü? Biz insanlar gece bir ışık bile olmadan yürümekte zorlanırken onlar adeta ninja gibi hareket ediyor. Hatta çoğu zaman karanlıkta bizden önce tepkiler veriyorlar. Bu yüzden pek çok kişi 'Kediler gece görüşüne mi sahip?' sorusunu sormadan edemiyor. Cevap ise düşündüğünüz kadar siyah beyaz değil.

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Kediler, insanların aksine çok az ışıkta bile çevrelerini algılayabilecek bir görüş sistemine sahip.

Kediler, insanların aksine çok az ışıkta bile çevrelerini algılayabilecek bir görüş sistemine sahip.

Bunun nedeni, göz yapılarında insanlardan çok daha fazla ışığa duyarlı 'rod' hücre bulunmasıdır. Bu sayede kediler, karanlıkta bizden altı ila sekiz kat daha iyi görebilir. Gözlerindeki iri, dikey şekilde açılan göz bebekleri de bu yeteneği destekler. 

Kedilerin göz bebekleri insanlarınkine göre %50 daha büyük olabilir ve bu da gözlerine daha fazla ışık girmesini sağlar. Ayrıca tapetum adı verilen yansıtıcı bir dokuya sahip olmaları da gelen ışığı ikinci kez retina üzerine yansıtarak daha net bir gece görüşü sunar. Ancak tamamen zifiri karanlıkta görebildikleri anlamına gelmez çünkü az da olsa ışığa ihtiyaç duyarlar.

Kediler gece hayvanı zannedilse de aslında “crepuscular” yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.

Kediler gece hayvanı zannedilse de aslında “crepuscular” yani alacakaranlıkta aktif olan canlılardır.

Avlanma zamanlarını genellikle gün doğumu ve gün batımına denk getirirler çünkü potansiyel avları da bu saatlerde hareketlenir. Bu yüzden sabaha karşı veya akşam üzeri evde koşturuyorlarsa şaşırmamak gerekir. Görüş sistemleri bu saatlere mükemmel uyum sağlar, çünkü az ışıkla en iyi görüşü sağlarlar. Gündüzleri ise görme kaliteleri oldukça düşüktür. 

Göz yapılarının geceye uygun evrimleşmiş olması, gündüz görme keskinliğini zayıflatmıştır. Bilim insanları, kedilerin gündüz görme kalitesinin insanların yalnızca yedide biri kadar olduğunu belirtiyor.

Kediler insanların gördüğü tüm renkleri göremez.

Kediler insanların gördüğü tüm renkleri göremez.

Gözlerinde insanlara göre daha az sayıda “kon” hücresi bulunur ve bu da renk algılarını sınırlar. İnsanlar üç tip kon hücresiyle mavi, yeşil ve kırmızı tonlarını görebilirken kediler yalnızca iki kon tipine sahiptir. Bu da onların dünyayı daha çok mavi, gri ve muhtemelen sarının bazı tonlarında görmelerine neden olur.

Tam anlamıyla renk körü olmasalar da detay algıları da bizden zayıf. Geceleri evdeki loş ışıklar bile onlara yeterli olur ama tamamen zifiri karanlıkta hiçbir canlı göremez; buna kediler de dahil!

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Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
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