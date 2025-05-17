Kediler Gerçekten Karanlıkta Görebiliyor mu?

Bunun nedeni, göz yapılarında insanlardan çok daha fazla ışığa duyarlı 'rod' hücre bulunmasıdır. Bu sayede kediler, karanlıkta bizden altı ila sekiz kat daha iyi görebilir. Gözlerindeki iri, dikey şekilde açılan göz bebekleri de bu yeteneği destekler.

Kedilerin göz bebekleri insanlarınkine göre %50 daha büyük olabilir ve bu da gözlerine daha fazla ışık girmesini sağlar. Ayrıca tapetum adı verilen yansıtıcı bir dokuya sahip olmaları da gelen ışığı ikinci kez retina üzerine yansıtarak daha net bir gece görüşü sunar. Ancak tamamen zifiri karanlıkta görebildikleri anlamına gelmez çünkü az da olsa ışığa ihtiyaç duyarlar.